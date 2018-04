ODGOĐENO SUĐENJE MAMIĆU: ‘Uznemiren sam i splašen, pitao sam tužitelje i suca spavaju li zajedno’

“Sve to Sud zna. Toliko mi je iritantno koliko tužitelji Tonči Petković i Sven Mišković, već dvije godine, ulaze u sobu sa sucima, izlaze iz sobe sa sucima, piju kavu sa sucima, i danas sam ih sve skupa pitao spavaju li zajedno,” kazao je Mamić. “Ja to u životu nisam vidio, suci kad valjda vide osobu iz Državnog odvjetništva, oni klecaju, i moram reći da sam sad malo uznemiren i splašen. Vidim da to nema nikakve veze s jednakopravnošću,” ustvrdio je Zdravko Mamić.

Na prijedlog Uskoka, u srijedu je odgođeno suđenje bivšem čelniku “Dinama” Zdravku Mamiću i još trojici okrivljenika, kojima se na Županijskom sudu u Osijeku sudi za izvlačenje novca iz kluba i štetu državnom proračunu, a nova su ročišta zakazana za 14., 15. i 16. svibnja.

Mamić smatra da će USKOK promijeniti činjenični opis optužnice

Zamjenik ravnateljice Uskoka Sven Mišković zatražio je odgodu kako bi se tužiteljstvo moglo očitovati o dokumentaciji, koju su u utorak Zdravko Mamić i njegova obrana priložili sudskom spisu pri iznošenju obrane, i kako bi razmotrili daljnje postupanje, te zbog toga što još nisu dobili transkript jučerašnje rasprave, koja je zvučno snimana. Sudsko vijeće dalo je tužiteljstvu rok od 15 dana za dostavu pisanog očitovanja o dokazima okrivljenog Zdravka Mamića i njegove obrane i razmatraanja eventualnih novih dokaznih prijedloga, a nova ročišta zakazana su za 14., 15. i 16. svibnja.

Okrivljeni Zdravko Mamić u sudnici je negodovao zbog takve odluke, smatrajući kako je svima jasno da će Uskok uskoro mijenjati činjenični opis optužnice. U izjavi medijima nakon ročišta Mamić je izrazio nezadovljstvo činjenicom da je današnja rasprava trajala samo devet minuta. Ustvrdio je kako su mu poznati idući potezi Uskoka, koji će, rekao je, nakon proteka roka za očitovanje o dodatnim dokazima napraviti izmjenu činjeničnog opisa optužnice, pa će se onda svi, uključujući i njegovoga brata Zorana, morati ponovno očitovati o izmijenjenoj optužici.



12,2 milijuna kuna neplaćenog poreza i prireza

“Sve to Sud zna. Toliko mi je iritantno koliko tužitelji Tonči Petković i Sven Mišković, već dvije godine, ulaze u sobu sa sucima, izlaze iz sobe sa sucima, piju kavu sa sucima, i danas sam ih sve skupa pitao spavaju li zajedno,” kazao je Mamić. “Ja to u životu nisam vidio, suci kad valjda vide osobu iz Državnog odvjetništva, oni klecaju, i moram reći da sam sad malo uznemiren i splašen. Vidim da to nema nikakve veze s jednakopravnošću,” ustvrdio je Zdravko Mamić.

Zdravku Mamiću, njegovom bratu Zoranu, bivšem direktoru “Dinama” Damiru Vrbanoviću te porezniku Milanu Pernaru u Osijeku se od travnja prošle godine sudi zbog optužbi da su NK “Dinamo” izvlačenjem novca oštetili za nešto manje od 116 milijuna kuna, a državni proračun za barem 12,2 milijuna kuna neobračunatog i neplaćenog poreza i prireza.