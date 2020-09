NA PREKRETNICI SMO: ‘Vrijeme je da prekinemo lov na fatamorganu i donesemo teške odluke, pa i po cijenu neizbježnih žrtava’

Jučer je u Hrvatskoj je zabilježen 151 novi slučaj pa je broj trenutno oboljelih (aktivnih slučajeva) bio 2107

U Hrvatskoj je jučer troje preminulih, ukupno 230

U svijetu je zabilježeno 29.450.188 slučajeva zaraze, preminulo je 932.811 oboljelih

Ustavni sud zaključio je da su zakoni o ovlastima Nacionalnog stožera u skladu s Ustavom

UN-ova Opća skupština planira summit o pandemiji do kraja godine

7:01 – Opća skupština Ujedinjenih naroda planira do kraja prosinca u New Yorku održati sastanak na vrhu na temu pandemije covida-19, uz fizičku prisutnost, rekao je u utorak novi predsjednik tog tijela Volkan Bozkir. Taj bivši turski ministar rekao je na tiskovnoj konferenciji da je ovo izvanredno zasjedanje skupštine predviđeno u “prvom tjednu studenog”. Diplomati kažu da se nekoliko zemalja nedavno ipak nije složilo s tim nadnevkom, ocijenivši da je prerano za takav skup dok svijet, napose Sjedinjene Države, nastavlja borbu sa širenjem bolesti a da je nije stavio pod kontrolu.

U razgovorima koji se trenutačno vode spominje se prvi tjedan prosinca, doznaje se od istog izvora. Volkan Bozkir, koji predlaže što brži povratak na fizičke sastanke u UN-u, koji je u ožujku uglavnom prešao na videokonferencije, misli da se ovaj sastanak o covidu trebao održati čak “u lipnju”. “Politički tempo je važan. Kad ne napraviš stvari na vrijeme gubiš vezu između tog sastanka i ljudi koji s njega očekuju rezultat”, obrazložio je. “Dok god zdravstveni uvjeti budu dopuštali, planiram fizički dolazak na zasjedanje Opće skupštine”, rekao je također njezin predsjednik, požalivši što nijednom dužnosniku nije odobreno da idući tjedan osobno sudjeluje na UN-ovu velikom godišnjem diplomatskom skupu.

“U našem diplomatskom poslu nema alternative za osobni susret jer se samo tako može ostvariti dugoročno razumijevanje stajališta drugih i postići nagodbe”, istaknuo je. Dodao je da je desetak predsjednika država, pa tako i turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, najavilo svoj fizički dolazak idućeg tjedna u UN gdje će održati govor. Uvođenje dvotjedne karantene u SAD-u za dužnosnike koji žele doći “priječi njihov fizički dolazak”, požalio se. Volkan Bozkir je dodao da ne zna hoće li američki predsjednik Donald Trump, koji je ljetos izrazio želju da idući tjedan dođe u New York, biti iznimka.

Europa je na prekretnici zbog porasta broja zaraženih koronavirusom

7:00 – Europa je na prekretnici u borbi s koronavirusom zbog porasta broja zaraženih, početka školske godine i dolaska jeseni, upozorio je u utorak čelnik Svjetske zdravstvene organizacije. Vrijeme je da prekinemo “lov na fatamorganu” i donesemo teške odluke kako bismo zaštitili najranjivije i omogućili da djeca idu u školu, pa i po cijenu neizbježnih žrtava, rekao je ravnatelj za krizne situacije WHO-a Michael Ryan. “U Europi će se ljudi uskoro početi vraćati u zatvorene prostore. Infekcijski pritisak će se pojačati”, rekao je Ryan na virtualnoj tiskovnoj konferenciji. Moraju se načiniti ustupci kako bi mladi i stariji sudjelovali u društvenom životu, istaknuo je. “Jedini način je da odrasli održavaju dovoljan razmak i tako pomognu da se smanji broj zaraženih”. “Što je važnije: povratak naše djece u školu ili otvaranje noćnih klubova i barova?”, upitao je.

WHO je u petak prijavio dosad najveći broj novozaraženih u jednome danu, 53.873 slučaja. Maria Van Kerkhove, zadužena za upravljanje covidom-19 u WHO-u, ocijenila je da se porast broja zaraženih u Europi dijelom može pripisati povećanom testiranju i praćenju. No, upozorila je, “bolest je sada ponegdje dosegnula višu razinu nego što je bila u travnju i u svibnju. Taj zabrinjavajući trend možemo sa sigurnošću potvrditi”, rekla je na istoj tiskovnoj konferenciji na kojoj su sudjelovali WHO, UN-ova organizacija za školstvo, znanost i kulturu (UNESCO) i UN-ov Fond za djecu (UNICEF) a koja je bila posvećena povratku djece u školu.

Ryan i Van Kerkhove su objavili aktualizirani vodič o zdravstvenim mjerama za suzbijanje covida-19 u školama. “Ne postoji nulta stopa opasnosti”, istaknuo je glavni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus. Nakon devetomjesečne krize imamo jasniju sliku o tome kako novi koronavirus djeluje na djecu, premda na mnoga pitanja još nemamo odgovora, rekao je. Udio mlađih od 20 godina u ukupnom broju zaraženih manji je od 10 posto a među umrlima ih je manje od 0,2 posto. Škole se ne trebaju zatvarati, osim “u krajnjem slučaju”, na područjima gdje se koronavirus naglo širi, ocijenio je. Direktorica UNESCO-a Audrey Azoulay istaknula je da se polovina djece školske dobi u svijetu još nije vratila u klupe i da se 11 milijuna djevojčica možda uopće neće vratiti u školu.

Roditelji u Bugarskoj prosvjeduju protiv nošenja maski u školama

Jučer – Početak nove školske godine u Bugarskoj, nakon šestomjesečne karantene, bio je obilježen prepirkom o nošenju maski i posebno namijenjenim izolacijskim prostorijama. Nova školska godina počela je u utorak s provjerom temperature svih 700 tisuća učenika, dok su se proslave u školskim dvorištima održale u skladu s epidemiološkim mjerama. Zasad će samo oko 300 učenika učiti od kuće na zahtjev svojih roditelja, rekao je ministar obrazovanja Krasimir Valčev.

U ovom istočnoeuropskoj zemlji, zaštitne maske ne moraju se nositi u razredima, no obavezne su u hodnicima. Bijesni roditelji koji su tražili slobodu odlučivanja o tome kada će i hoće li njihova djeca nositi maske, prosvjedovali su ispred ministarstva obrazovanja u Bugarskoj. Uspostava izolacijskih soba – gdje učenici koji imaju groznicu ili druge simptome covida-19 moraju boraviti dok po njih ne dođu roditelji – također je kod nekih izazvala ogorčenost. Roditelji se žale da bi izolacijska soba mogla izazvati osjećaj krivnje među učenicima koji završe unutra. U zemlji koja s blizu 7 milijuna stanovnika, u utorak su zabilježena 4402 aktivna slučaja.