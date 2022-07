Liste čekanja u hrvatskim bolnicama nikada nisu bile duže, jer u vrijeme pandemije pacijenti nisu mogli obaviti mnoge preglede pa to čine sada. Ali, za to će se načekati - u prosjeku 164 dana, a na neke preglede i po dvije godine, piše tportal. Mnogi stoga odustaju i odlaze u privatne klinike i ordinacije plaćajući preglede. No, i u privatnim zdravstvenim ustanovama, koje imaju ugovore s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO), moguće je besplatno obaviti pregled.

Najduže liste čekanja za alergologiju i kliničku imunologiju

Prema listama čekanja koje je objavio HZZO, u bolnicama prve kategorije (KB Dubrava, KB Merkur, KBC Osijek, KBC Rijeka, KBC Sestre milosrdnice, KBC Split, KBC Zagreb) trenutno se na preglede u prosjeku čeka 159 dana. Najduže su liste čekanja za alergologiju i kliničku imunologiju, u prosjeku 320 dana. Na prvi reumatološki pregled čeka se 288 dana, za dermatološku onkologiju 233 dana, za dječju oftamologiju 258 dana, za pregled zbog glaukoma 210 dana, za pregled logopeda 233 dana, a za kardiološki pregled oko 200 dana.Još je lošija situacija s dijagnostičkim pregledima na koje se u prosjeku dolazi na red za 205 dana. Rekordne liste čekanja su za magnetnu rezonancu (MR), a najduže za MR velikih zglobova - 519 dana! Ako se, dakle, danas naručite za taj pregled, na red ćete doći tek krajem sljedeće godine. Više od godinu dana čeka se i na MR koljena (491 dan), MR stopala ili šake (486 dana), MR mozga (411 dana), MR gornjih ekstremiteta (405 dana) i MR kralješnice (367 dana).

U bolnicama nižih kategorija kritične liste čekanja su kraće za stotinjak dana nego u onima prve kategorije. Tamo se, primjerice, na prvi kardiološki pregled čeka u prosjeku 95 dana, a za magnetnu rezonancu koljena 113 dana.

Pregledi i u privatnim klinikama na teret HZZO-a

Stoga se, piše tportal, ponekad isplati naručiti za pregled u nekoj manjoj bolnici jer se brže stiže na red. Dok se, recimo, na prvi alergološki pregled u Zagrebu čeka 320 dana, u Karlovcu je termin moguće dobiti za 88 dana.

Postoji pravo pacijenata da prvi pregled mogu obaviti u bilo kojoj privatnoj klinici, ako im javna zdravstvena ustanova nije u mogućnosti osigurati ga u roku od 30 dana. Prema Pravilniku o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, osigurana osoba kojoj prvi specijalistički pregled nije proveden u roku od 30 dana od dana prvog javljanja u ugovornu zdravstvenu ustanovu, odnosno kod ugovornog zdravstvenog radnika privatne prakse, ima pravo obaviti taj specijalistički pregled u neugovornoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno kod neugovornog zdravstvenog radnika privatne prakse. Pritom se povrat troškova nastalih zbog korištenja usluga privatnika ostvaruje pisanim zahtjevom koji treba podnijeti područnom uredu HZZO-a. Uz zahtjev treba priložiti uputnicu iz koje je vidljivo da ugovorna zdravstvena ustanova nije pružila traženu zdravstvenu zaštitu u propisanom roku te original računa za obavljenu zdravstvenu zaštitu.