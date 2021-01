NA POTRESOM POGOĐENA PODRUČJA EUROPA POSLALA PREKO TISUĆU ŠATORA, DRŽAVA NITI JEDAN: Zakazala pomoć iz robnih zaliha

Na potresom pogođena područja u Sisačko-moslavačkoj županiji pomoć stiže iz cijele Europe, ali i šire. Dok tako Europa šalje stambene kontejnere, šatore, krevete, vreće za spavanje, grijalice i mnogu drugu opremu, iz hrvatskih robnih zaliha nije stigao niti jedan šator, grijalica niti vreća za spavanje

Iz cijele Europe na potresom pogođena područja u Sisačko-moslavačkoj županiji stalno pristiže pomoć u opremi i hrani za ugroženo stanovništvo, pa je tako dosad stiglo ili će stići ovih dana ukupno 217 stambenih kontejnera, 1003 šatora, 5570 kreveta, 3685 vreća za spavanje, 501 grijalica i mnoga druga oprema poput rasvjetnih tijela, dok, primjerice, Južna Koreja šalje 10.000 testova na covid-19, piše Jutarnji list.

Istodobno, iz hrvatskih robnih zaliha na pogođena područja stigao je tek 21 stambeni kontejner, 517 kreveta, 45 agregata, tona mesnih narezaka i samo 2000 suhih obroka.

Zalihe za mjesec dana

Niti jedan šator, grijalica ni vreća za spavanje nisu stigli iz robnih zaliha, iako bi u skladištima trebalo biti zaliha za mjesec dana za kompletno stanovništvo Hrvatske. Hrvatskoj je, dakle, nesebično pomogla cijela Europa, donacije stižu od građana, privatnih tvrtki i dijaspore. Volonteri su se sami organizirali i otišli na teren, na pogođenim područjima su vojska, policija, vatrogasci, zdravstveni djelatnici, navijači, Civilna zaštita, Crveni križ, Hrvatska gorska služba spašavanja, Caritas, a pomoć iz robnih zaliha nije stizala.

Iz Ministarstva se pravdaju kako je 277 kontejnera već u uporabi; 201 za potrebe liječenja covida-19, a u 76 kontejnera stanuju Zagrepčani stradali u potresu te da su 22. prosinca pokrenuli novu nabavu za još 41 kontejner. No postavlja se pitanje kako to da zalihe nisu obnovljene kad su već svi kontejneri u uporabi, a ako i možemo shvatiti da je gotovo 300 kontejnera već u uporabi, kako to da nijedna vreća za spavanje, šator ni grijalica nisu stigli iz robnih zaliha.

Hrvatska je isti dan kad je Baniju pogodio razoran potres aktivirala mehanizam Unije za žurnu pomoć, a do danas se na taj poziv odazvalo 15 država članica EU i Turska. Isti dan Slovenija je žurno poslala četiri kontejnera, 10 šatora, 10 grijalica, 100 kreveta, 300 vreća za spavanje. Italija je sutradan poslala 100 šatora i šest kontejnera, Slovačka 120 vreća za spavanje i 44 grijalice, Mađarska 250 kreveta i 250 vreća za spavanje. Grčka je Hrvatskoj poslala 53 šatora, 665 vreća za spavanje, 900 kreveta i 51 peć na drva.

Austrija je poslala 83 kontejnera, 200 rasvjetnih tijela, tri balona za rasvjetu, 14 grijača i 470 kreveta, dok je Rumunjska poslala 50 šatora, 100 kreveta, 200 vreća za spavanje i 14 kontejnera. Češka nam je poslala 600 kreveta, 1200 vreća za spavanje, 10 grijača, dvije lampe i jedan rasvjetni toranj te 1200 deka. Portugal nam je poslao 500 kreveta, a Bugarska 100 grijača i 500 kreveta. Francuska nam je poslala 240 šatora, a Turska 100 kontejnera, 480 šatora i 272 grijalice.

Litva je poslala 300 vreća za spavanje i uplatit će značajna sredstva za kupnju kontejnera, dok Švedska šalje 60 šatora i 2000 kreveta. Njemačka Vlada poslala je 500 vreća za spavanje, a njihovi vatrogasci u subotu su kamionima dopremili čak 110 tona opreme u Petrinju. Poljska nam je poslala 10 šatora, 150 kreveta i 150 vreća za spavanje.

Hrana i piće

Republika Srpska na inicijativu Srpskog narodnog vijeća poslala je 10 kontejnera. Pošiljku zimskih šatora u subotu je najavila i Finska. Crveni križ dosad je podijelio više od 129 tona hrane, 50 tisuća litara vode, 21 tisuću toplih obroka te 650 deka, 172 grijalice, 39 agregata i 700 paketa dječje hrane iz svojih zaliha i donacija.

Novac za pomoć stradalima u Sisačko-moslavačkoj županiji prikuplja se u Hrvatskoj putem Crvenog križa, Državne riznice i Zaklade Solidarna, novac šalju građani i tvrtke iz države, regije i svijeta, Crkva daruje 7 milijuna kuna, a pomoć se prikuplja i diljem svijeta u brojnim humanitarnim udrugama i institucijama.

I vlade iz regije već su poslale sredstva. Vlada Srbije poslala je milijun eura, Vlada Albanije 250.000 eura, Sjeverna Makedonija i Kosovo po 100.000 eura, Crna Gora 50.000 eura, a Islamska zajednica u BiH prikupila je 400.000 kuna, donosi Jutarnji.

