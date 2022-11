Na popisu birača nalazi se višak od gotovo pola milijuna ljudi! Neke hrvatske županije i gradovi doslovce imaju više birača, nego stanovnika, piše u utorak Jutarnji list.

Hrvatska već desetljećima ima problem "viška" birača na biračkim popisima koji ne uspijeva riješiti, a nakon Popisa stanovništva 2021. anomalija je dosegnula vrhunac pa, recimo Obrovac, ima 3500 stanovnika i 5500 birača.

Uz to što je sve veći utjecaj glasova fiktivnih birača na konačni izbor političkih predstavnika u tijelima vlasti, on stvara još jedan veliki problem o kojem se do sada nije previše raspravljalo. Ozbiljno utječe na formulu prema kojoj se izračunava vrijednost glasa svakog birača i pridonosi nejednakosti koja ostaje prikrivena.

Za razliku od drugih zemalja...

Stvar je u tome da Hrvatska, za razliku od većine europskih zemalja, veličinu izbornih jedinica (u svakoj se bira po 14 zastupnika i svaki mora biti izabran s približnim brojem glasova) određuje prema stanju u popisu birača, dok se u drugim zemljama broj mandata po izbornim jedinicama određuje prema rezultatima popisa stanovništva.

U Hrvatskoj se još 2007. godine pokazalo da imamo ozbiljna odstupanja u broju birača između pojedinih izbornih jedinica, a Ustavni sud je 2010. godine usvojio izvješće u kojemu je upozorio Sabor na to i potrebu da se uredi Zakon o izbornim jedinicama.

Na zadnjim parlamentarnim izborima HDZ je, zahvaljujući nejednakosti u vrijednosti glasa birača, dobio tri zastupnika više. Kada se tome doda podatak da na 3,8 milijuna stanovnika imamo pola milijuna fiktivnih birača, nedvojbeno je da Hrvatska već dugo bira svoj Sabor i Vladu po nepoštenom i nepravednom izbornom modelu.

Iz izjava predsjednika Ustavnog suda Miroslava Šeparovića jasno je da će Ustavni sud iskoristiti svoje ovlasti i pokušati natjerati Vladu da korigira Zakon o izbornim jedinicama, ali stručnjaci upozoravaju da to više nije dovoljno.

Do kraja godine sjednica Ustavnog suda raspravit će prijedlog odluke koju je kao sudac izvjestitelj na temu (ne)ustavnosti Zakona o izbornim jedinicama pripremio Goran Selanec. Sudac Selanec navodno predlaže da se Ustavni sud izjasni i o tome kako na ustavnost izbora utječe popis birača, te činjenici da granice izbornih jedinica ne prate administrativne granice županija, piše novinarka Jutarnjeg lista Ivanka Toma.