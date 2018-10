NA POMOLU VELIKI POLITIČKI TRANSFER: Milanka Opačić odlazi k Bandiću, dogovor je pao na koncertu Zdravka Čolića?

‘Ona je kvalitetna zastupnica, bila je ministrica u SDP-ovoj Vladi i naravno da bi znatno ojačala naš klub. Vrata su joj uistinu širom otvorena’, govore u Bandićevoj stranci za Milanku Opačić koja bi se navodno uskoro mogla i naći u njihovim redovima

Već neko vrijeme se nagađa da će bivša SDP-ovka Milanka Opačić i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić ponovno biti u istoj stranci. Nakon koncerta Zdravka Čolića u Areni, kada su ponovno viđeni zajedno, ta nagađanja su sve glasnija.

Osim na koncertu, Opačić, Bandić, Ivica Lovrić i Duško Ljuština bili su i na zajedničkom druženju u jednom poznatom zagrebačkom restoranu, a sugovornici Jutarnjeg koji su to povrdili kažu da je ondje bio i sam Čolić. Je li se ondje spominjao ulazak Opačić u Bandićevu stranku, onako kako je to nedavno učinila Marija Puh, pitanje je na koje je Ljuština odgovorio riječima: “Ni riječi o tome nije bilo, ni riječi”.

Bandićevci je poštuju

No, nije tajna da bi Bandić Opačić rado vidio u svojim redovima, a o njoj s velikim poštovanjem govore govori i dio Bandićevih zastupnika. “Ona je kvalitetna zastupnica, bila je ministrica u SDP-ovoj Vladi i naravno da bi znatno ojačala naš klub. Vrata su joj uistinu širom otvorena”, govore za Jutarnji list. I Bandić sam je to već rekao nakon što su Opačić i Zdravko Ronko izašli iz SDP-a ističući kako su to ljudi s kojima je devedesetih gradio socijaldemokraciju.

Opačić šuti

Iako neki podsjećaju da su se u vrijeme Milanovića Bandić i Opačić udaljili ta vremena sad su, kažu, iza njih. “Ako ćemo se uvijek gledati u prošlost, nikad nećemo ići naprijed. Takva politika nas ne zanima. Gospođa Opačić je kvalitetna zastupnica, bila je odlična ministrica i u njihovoj suradnji ne bi trebalo biti nikakvih problema”, rekli su.

Da bi upravo bivša SDP-ovka Milanka Opačić uskoro mogla postati deseta članica saborskog Kluba zastupnika koji su utemeljili Milan Bandić i Radimir Čačić, unatrag par tjedana naveliko se spekulira među saborskim zastupnicima različitih stranaka. Opačić o toj temi, barem zasad, šuti.