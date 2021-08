Nakon petog toplinskog vala, stiglo nam je osvježenje, a meteorolog RTL televizije Dorian Ribarić prognozirao je vrijeme za dane koji su pred nama.

Naglo pogoršanje donosi napokon prekid izražene vrućine koja je vladala danima u petom toplinskom valu, no ovo je samo brzopotezna promjena koja značajnije osvježenje donosi kopnu, a stabilne i sunčane prilike vraćaju nam se već od srijede.

Glavnina pogoršanja dogodila se s ponedjeljka na utorak u noći, ali nestabilno će biti i u utorak prijepodne. Povremeno će biti pljuskova i grmljavine koji će se širiti prema istoku i jugu zemlje. Lokalno pritom može biti i nevremena, a prolazno će i sjeverni i sjeveroistočni vjetar na kopnu imati jake udare.

Na moru će veći dio noći puhati umjereno do jako jugo, a na sjevernom dijelu zatim, već ujutro, kreće bura. No, u većem dijelu Dalmacije još uglavnom ostaje suho, ali i vrlo toplo.

Poslijepodne u središnjim i sjeverozapadnim predjelima postupno raskidanje naoblake, bit će i sunčanih razdoblja, a uglavnom će biti bez kiše, kaže RTL-ov meteorolog. Popuštati će i slab do umjeren sjeveroistočnjak, no bit će osjetno svježije, temperatura znatno niža - čak za više od 10 °C u odnosu na jučerašnje vrijednosti. I na istoku slijedi postupno, ali djelomično razvedravanje i prestanak oborine. Popratiti će to i slabljenje sjevernog vjetra, ali će i tu zamjetno osvježiti. Bit će uglavnom oko 22 °C.

Za vikend ponovo vruće

Promjena će najkasnije stići u Dalmaciju, u obliku jednog prolaznog naoblačenja uz sporadičnu kišu i grmljavinu, lokalno i neverine. Najizraženije će to biti u zaobalju. Jugo će postupno slabjeti i okretati na pojačanu buru, najprije na sjevernom dijelu. Manje vruće, malo iznad 30 °C, a uz pljusak, koji bi na jugu opet mogao izostati, samo prolazno malo svježije.

Na sjevernom Jadranu i u gorju jaka bura i sjeveroistočnjak postupno će razvedriti nebo, ali i promiješati morske slojeve pa neće ni more biti tako toplo, osobito pod Velebitom. Temperatura zraka malo ispod 30 °C, u gorju ponegdje čak i ispod 20 °C.

Idućih dana na kopnu kreće sve stabilnije i sunčanije razdoblje. Nešto više oblaka se očekuje samo početkom srijede, ali uglavnom bez kiše. Noći svježe, danju ugodno toplo, ali postupno sve toplije. Za vikend će ponovno biti vruće.

Na Jadranu promjenjivo još samo u srijedu u Dalmaciji, a zatim posvuda sunčano pa i vedro. I bura će do četvrtka oslabjeti, okrenuti na sjeverozapadnjak, a temperatura će biti primjerena za ovaj dio ljeta i kolovoza, iako u blagom porastu.

Upaljen meteoalarm na području cijele Hrvatske

Za područje cijele Hrvatske na stranicama DHMZ-a danas je upaljen žuti meteoalarm, dok je na području Velebitskog kanala, splitske, dubrovačke i kninske regije upaljen narančasti meteoalarm.

U pojedinim regijama, većinom na kontinentu, moguća je i tuča.