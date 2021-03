Hrvatska meteorska mreža svake noći snima nebo nad Hrvatskom. Računalo se odakle je došao, a na mapi Sunčevog sustava, njegova putanja je išla blizu Jupiterove, sjekla Marsovu, Zemljinu, ušao je u Venerinu stazu i uletio je u Zemljinu atmosferu

Hrvatski astronomski savez u srijedu je izvijestio da je nedavno u Dalmaciji, na širem području Šibenika, pao meteorit koji je u atmosferu Zemlje ušao brzinom 19,7 kilometra u sekundi.

“Njegova veličina je bila veličine nogometne lopte, ali meteori se troše, pa sad smo došli na 100-injak grama. To očekujemo. Vrijednost ovisi od kemijskog sastava, od 1000 eura, do basnoslovno, ako je jako rijetki materijal tako da se i u komadićima razmjenjivati po institutima jer je njegova znanstvena vrijednost veća od one materijalne”, pojasnio je Korado Korlević za RTL.

Smatra se da je pao kod Drniša

Hrvatska meteorska mreža svake noći snima nebo nad Hrvatskom. Računalo se odakle je došao, a na mapi Sunčevog sustava, njegova putanja je išla blizu Jupiterove, sjekla Marsovu, Zemljinu, ušao je u Venerinu stazu i uletio je u Zemljinu atmosferu.

“Znači, 23. veljače u 23 minute nakon pola noći, a 4 minute je svijetlilo nebo nad Drnišem i smatra se da je ondje negdje pao”, kazao je Korlević.

“Nakon nešto više od 4 sekunde preleta, meteoroid se ugasio pri brzini nešto manjoj od 3 kilometra u sekundi, na visini od 26 kilometara, pri čemu rezultat dinamike u zadnjoj točki svijetlog leta upućuje na to da je dio meteoroida preživio svijetli let. Preživjela masa procijenjena je na oko 25 grama, što uz tipičnu gustoću od 3300 kilograma po metru kubičnom, daje tijelo koje odgovara kugli promjera oko 25 milimetara (nešto poput veličine loptice za stolni tenis ili golf)”, navode iz Hrvatskog astronomskog saveza (HAS).

Ovaj vikend kreće potraga

Potraga za meteorom malo kasni.

“Trebali smo ići prošli vikend, ali bilo je problema. Ići će se ovaj vikend, dvojica s dronovima. Radit ćemo na daljinski, na neki način”, kazao je Korlević.

Ima načina kako prepoznati pravi meteorit.

“Znamo po kristalima i unutarnjoj strukturi. A onda naši kolege sa Sveučilišta u Manchesteru ispituju izotopski sastav”, pojasnio je Korlević.

