Na Plitvičkim jezerima čim su vidjeli da sezona dobro ide i da turista ima kao prije pandemije, preko noći su podigli cijene ulaznica. I to poprilično - s 200 na 250 kuna, piše Dnevnik.hr. Domaćim gostima to je puno pa se na Plitivčkim jezerima mogu - kako se to slikovito kaže - nabrojati na prste jedne ruke. No, tko mari za domaće, dok strani gosti dolaze. I nije im preskupo.

"Ne mislim da je skupo, ovo je jedan od najljepših parkova u Europi", kažu za Novu TV Sofi i Michael iz Belgije.

'To je amaterski potez, tako se ne radi'

Ipak, povećanje cijene bez prethodne najave diglo je na noge putničke agencije koje tvrde da je taj potez Uprave Parka u najmanju ruku amaterski.

"Nažalost, netko u Upravi Parka uopće ne razumije poslovanje. Ne radi se tu samo o putničkim agencijama, tu se radi o profesionalnosti, o ugovorima. Takve stvari se ne rade i ne mijenjaju se dan unaprijed. Ne mijenjaju se od petka popodne za nedjelju ujutro", kazao je za Novu TV Tomislav Fain iz Udruge putničkih agencija.

Za agencije, koje je 'pokosila' pandemija takav potez dodatno je pokosio.

"Mi smo izlete nudili po dogovorenoj cijeni, po cjeniku koji je bio dogovoren za 2021., no kako se to sad promijenilo, mi cemo morati tražiti naknadu od gostiju", kaže Danijel Radeta, vlasnik jedne takve agencije.

Glasnogovornik: Osluškivali smo, sad je pravi tajming

Glasnogovornik Nacionalnog parka Plitvička jezera Ognjen Borčić kaže da su "osluškivali sustav ponude i potražnje" te da to nije učinjeno zbog zarade nego zadovoljstva i sigurnosti gostiju.

"Ovo je pravi tajming, Uprava je primijenila zakonsku odredbu i posjetitelji su zadovoljni. Tu govorimo o zadovoljstvu, sigurnosti, disperziji posjetitelja", kazao je Borčić za Novu TV.

Turista je ondje i po osam tisuća dnevno. Za tročlanu obitelj s djetetom ulazak u park košta 570 kuna. A ako pritom požele i prenoćiti, s ručkom i večerom to ih zadovoljstvo košta oko 2000 kuna. Za toliko se, primjerice, nudi i vikend-smještaj s doručkom u Dubrovniku ili last minute let u Tursku za dvoje.