Na račune uzgajivača sjedaju prve rate državne potpore s ciljem ublažavanja posljedica afričke svinjske kuge. Odšteta je vrijedna ukupno 12 i pol milijuna eura, a u dva mjeseca borbe s bolešću na hrvatskim farmama je eutanazirano 12 i pol tisuća svinja.

Dok Ministarstvo poljoprivrede tvrdi da je epidemija pod kontrolom, svakoga dana bilježe se novi slučajevi bolesti.

Farmer iz Slakovaca zbog svinjske kuge morao je dati na eutanaziju 700 svinja. Na pitanje hoće li državna potpora biti dovoljna za pokrivanje štete, kaže da je to teško reći.

Vlasnik OPG-a i mladi poljoprivrednik Petar Šibenik za RTL je kazao kako je ovo teška situacija i agonija za hrvatskog i slavonskog svinjogojca kojoj se ne nazire kraj. Na njegovoj farmi napravljeno je preventivno usmrćivanje u skladu s naredbama koje su na snazi.

Tovljači u još težoj situaciji

"U trenutku eutanazije je utvrđena afrička svinjska kuga, iako su sve svinje bile zdrave. To dovoljno govori o ozbiljnosti situacije i koliko se ovaj virus brzo širi", kaže Šibenik te dodaje da je potpora dobrodošla, no ako se pogleda vrijednost proizvodnje, genetika i sve što je godinama stvarao i što ga čeka u idućih 12 mjeseci - koliko imaju ograničenje za držanje svinja - to donosi puno veće troškove. S tog gledišta, odšteta neće biti dovoljna.

"Treba naglasiti da su tovljači svinja u još nezavidnijoj situaciji jer imaju obeštećenje od 2 eura po kilogramu, a znamo da je trenutno cijena prasadi na tržištu enormno velika pa njihova obeštećenja neće biti zadovoljavajuća", govori Šibenik. Unatoč svemu, kaže da želi nastaviti s proizvodnjom.