NA OVO SU METEOROLOZI UPOZORAVALI: Stiže snijeg, kiša, hladan vjetar i drastičan pad temperature; Vakula: ‘Mnogima će biti neugodno’

Dolazi dugonajavljivana jaka i razmjerno nagla promjena vremena s gotovo proljetnih uvjeta na zimske, tako da se u unutrašnjosti očekuje dopodne snijeg, a na Jadranu mjestimice kiša

Prijepodne pretežno oblačno, mjestimice na Jadranu s kišom i grmljavinom, a u unutrašnjosti snijegom uz stvaranje snježnog pokrivača ponajprije u gorju, prognozira za četvrtak Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). Prema podnevu postupan prestanak oborina, potom i djelomično razvedravanje.

Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u Slavoniji sjeverozapadni, a na Jadranu će zapuhati jaka i vrlo jaka, podno Velebita i olujna bura. Temperatura zraka u unutrašnjosti između -3 i 1 stupanj, na sjevernom Jadranu od 4 do 9, a u Dalmaciji između 9 i 13. Navečer još hladnije.

Osjetni pad temperature

Sa srijede na četvrtak valja nam se prilagoditi već dugonajavljivanoj jakoj, pa i razmjerno nagloj promjeni vremena s gotovo proljetnih uvjeta na zimske. I to manje zbog mjestimičnog snijega, a više zbog osjetnog pada temperature i hladnog vjetra. Za veljaču ništa neobično, ali mnogima neugodno, osobito onima koji teže podnose hladnoću, kao i beskućnicima, i onima koji ne mogu biti u toplini svojih potresom uništenih domova, nego u kontejnerima, montažnim kućicama, javlja Zoran Vakula u svojoj prognozi za HRT.

Temperatura zraka bit će zamjetno niža ne samo od prošlih neuobičajeno toplih dana, ponegdje čak i rekordnih, nego i od prosječnih vrijednosti za sredinu veljače. Noćnih i jutarnjih “minusa” neće biti samo diljem kopnenog područja, nego i na većini Jadrana. I dok će na Jadranu uz uglavnom suho pa i prevladavajuće sunčano vrijeme najviša dnevna temperatura zraka biti “pozitivna”, na kopnu će gdjekad biti i cjelodnevnih “minusa”, osobito u petak i subotu, u gorju i kasnije.

Osim pada temperature, osjet hladnoće u nastavku ovoga tjedna, a i početkom novoga pojačavat će i vjetar – na kopnu često umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni, te još više – na Jadranu osobito do nedjelje većinom jaka bura s olujnim, ponegdje i orkanskim udarima.

U četvrtak hladnije i razmjerno vjetrovito

U četvrtak prijepodne u Slavoniji, Baranji i Srijemu oblačno, mjestimice uz malo snijega. Poslijepodne će oborine prestati, a i djelomično će se razvedriti. Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura od -3 do 0 °C, popodne još hladnije. Oblačno s mjestimičnim snijegom prijepodne i u središnjoj Hrvatskoj – i u Baniji, a u drugom dijelu dana prestanak oborina i smanjenje naoblake. Puhat će umjeren, na sjeveru i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar te pojačavati osjet hladnoće. Temperatura od -4 do 1 °C, uz daljnji pad popodne, prognozirala je u detaljnijoj prognozi za HRT Tomislava Hojsak, dipl. ing. iz Sektora za vremenske i pomorske analize i prognoze DHMZ-a.

Na zapadu promjenjivo i pretežno oblačno, uz slab snijeg u gorju te rijetku kišu na obali. Zapuhat će sjeveroistočni vjetar, na sjevernom Jadranu mjestimice jaka bura s olujnim udarima, pod Velebitom i orkanskim, koja poneku pahulju snijega može donijeti i na obalu. Temperatura od 5 do 10 °C, u gorju od -4 do 1 °C, uz daljnje zahladnjenje prema kraju dana.

U Dalmaciji ujutro postupni prestanak kiše i djelomično razvedravanje, popodne i uz sunčana razdoblja. Na sjevernom dijelu zapuhat će bura te se do sredine dana širiti na jug, i pojačati, pa će nerijetko biti i olujnih udara. Temperatura od 8 do 13 °C, uz jačanje bure još niža.

Na jugu Hrvatske prijepodne oblačno s kišom i grmljavinom, sredinom dana postupno će prestati, a naoblaka se smanjiti. U noći i ujutro puhat će umjeren do jak južni i jugozapadni vjetar. Popodne će okrenuti na buru koja će jačati, a potkraj dana bit će i olujnih udara. Temperatura od 9 do 14 °C, u padu prema kraju dana.

U nastavku tjedna većinom još hladnije

Idućih dana na kopnu osjetno hladnije, pa će i dnevna temperatura nerijetko biti ispod 0 °C. Puhat će umjeren, povremeno i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, uz prevladavajuće sunčano vrijeme.

Na Jadranu vjetrovito i hladnije od prosječnoga za ovaj dio veljače. Puhat će većinom jaka bura s olujnim i orkanskim udarima. U nedjelju će postupno slabjeti, najprije na sjeveru. Bit će djelomice sunčano, u nedjelju i pretežno sunčano, a prolazno jače naoblačenje najvjerojatnije je potkraj petka i u subotu, prognozirala je za HRT Tomislava Hojsak, dipl. ing. iz DHMZ-a.

