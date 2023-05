PONIJELI SVOJU ZASTAVU / Na obljetnici Bljeska pojavili se i 'dečki u crnom': Mnogima će pasti mrak na oči kad vide što je Tuđman govorio o njima

Vijencima i svijećama kod spomen obilježja "Kristalne kocke vedrine" državni je vrh u ponedjeljak odao počast poginulima u vojno-redarstvenoj operaciji Bljesak, onima bez kojih, kako je rečeno uz zahvalu svim braniteljima, ne bi bilo slobodne Hrvatske kakve uživamo danas. "Bljeskom" su u manje od 32 sata hrvatske snage s oko 7200 vojnika i policajaca oslobodile zapadnu Slavoniju odnosno oko 600 četvornih kilometara hrvatskog teritorija koji je četiri godine bio okupiran. Uspostavljen je nadzor nad autocestom Zagreb-Lipovac te željezničkom prugom prema istočnoj Slavoniji. Uz spomen-obilježje „Kristalna kocka vedrine“ prisjetili su se 51 hrvatskog branitelja, poginulih tijekom izvođenja operacije i umrlih od posljedica ranjavanja. U spomen na njih preletjeli su Okučane borbeni avioni Hrvatskog ratnog zrakoplovstva MiG-21. Na spomen obilježje prvi vijenac položilo je izaslanstvo obitelji hrvatskih branitelja poginulih u Bljesku i umrlih od posljedica ranjavanja, ratni zapovjednici postrojbi koje su sudjelovali u Bljesku te predstavnici udruga iz Domovinskog rata. Potom je vijenac položio državni vrh - predsjednik Republike, Sabora i Vlade te izaslanstvo županija, općina i gradova. Po polaganju vijenaca intonirana je hrvatska himna koju je izvela Klapa Sv. Mihovil MUP-a, uslijedilo je čitanje imena poginulih te minuta šutnje. Nakon čitanja povjesnice o VRO Bljesak uslijedila je molitva za poginule hrvatske branitelje. A na obljetnici Bljeska pojavili su se i pripadnici HOS-a, koji su bili HSP-ova stranačka vojska koju je u ljeto 1991. godine osnovao bivši predsjednik HSP-a Dobroslav Paraga. No, već nekoliko mjeseci kasnije bivši predsjednik Franjo Tuđman 23. studenog 1991. godine, objavio je proglas o općoj mobilizaciji i jedinice HOS-a počele su se pripajati HV-u, a 13. siječnja 1992. godine svim je postrojbama HOS-a naređeno da se pripoje HV-u. Dakle , oni su tada prestali djelovati pod tim imenom. Gostujući kasnije kod Romana Bolkovića, upitan je zašto zanemaruje doprinos HOS-a u ratu, a Tuđman je odgovorio: "Ne zanemarujem HOS. Meni je jasno da je među tim mladićima bilo i hrvatskih fanatika, hrvatskih ljudi koji su imali hrvatske ideale, ali je začuđujuće da nasjedaju onima koji im oblače crne košulje i fašističke oznake iz izgubljenog Drugog svjetskog rata. Što bi bilo od Njemačke da se nastavila na smeđekošuljaškim i crnokošuljaškim tradicijama? To je bila jedna od glavnih smetnji za međunarodno priznanje Hrvatske, to je nešto što svijet ne može prihvatiti, jer današnji svijet se gradi na načelima one antifašističke koalicije, traži se demokratski poredak".