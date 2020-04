NA NEBU IZNAD HRVATSKE POJAVILI SE ČUDNI OBJEKTI: Astronom zabrinut: ‘Ostajemo bez neba, bit će ih više nego zvijezda’

Potkraj prošloga tjedna na nebu su se pojavili sateliti Starlink koje je lansirala tvrtka SpaceX Elona Muska, a prema najavama u atmosferi bi ih trebalo biti čak 12.000

Nebo iznad Hrvatske potkraj prošloga tjedna nije bilo uobičajeno. Naime, na njemu su se, umjesto zrakoplova, pojavili leteći objekti, koji su u noći izgledali kao svjetlucave točkice u nizu. Istom su prizoru svjedočili ljudi diljem regije, a svojim su objavama zakrčili društvene mreže. Na Facebooku su se oglasili i iz Interpretacijskog centra dr. Andrije Mohorovičića, tvrdeći kako su objekti na nebu bili dobro vidljivi od 20.45 do 23 sata.

No, nije bila riječ o letećim tanjurima, već satelitima Starlink, koje je na nebo pustila tvrtka SpaceX u vlasništvu milijardera Elona Muska. Njegov je plan omogućiti brzi internet svima bez pristupa, ponajprije u ruralnim krajevima Sjedinjenih Američkih Država. No, to je samo dio ostvarenja krajnjeg cilja – umrežavanja cijelog svijeta.

Povezanost internetom zabrinjava astronome

Muskova je tvrtka od 24. svibnja prošle godine do 18. ožujka lansirala šest grupa od 60 satelita, a njihov ukupan broj u atmosferi bi mogao biti čak 12.000! Naime, ambiciozni milijarder želi povezati cijeli planet putem interneta do sredine ove godine.

No, astronomi su zgroženi. Ti će sateliti, naime, letjeti na nižoj visini od uobičajenih komunikacijskih satelita, zbog čega bi mogli ometati pogled na zvijezde.

“Već smo se bunili, jer kad sateliti prođu kroz vidno polje, oni smetaju”, potvrdio je bojazan poznati hrvatski astronom Korado Korlević.

Dobili sve dozvole

Iako je SpaceX potpisao sporazum o koordinaciji sa znanstvenicima, telekomunikacijske tvrtke navodno uspijevaju izmijeniti parametre satelita. Astronome zabrinjava i to što je SpaceX za satelite Starlink već dobio zakonsko odobrenje Međunarodne unije za telekomunikacije i američke Federalne komisije za komunikacije.

“Elon Musk obećava da će sljedeću seriju obojati u crno, da se vide manje, ali mi u principu ostajemo bez neba. Istraživanje će biti puno teže. Količina satelita koja će biti gore u principu znači da će ih biti puno više nego zvijezda”, otkrio je RTL-u Korlević.

Napomenuo je kako sateliti nisu jedina promjena na nebu. Kada zrakoplovi ne lete, kaže, moguće je vidjeti koliko je nebo plavo: “Prije nam nikada nije bilo plavo, uvijek je neka crta ili umjetna naoblaka od aviona.”