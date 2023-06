Cijeli dan su pripadnici Hrvatske vojske skupljali i odnosili razasute dijelove helikoptera mađarskog ratnog zrakoplovstva koji se u srijedu srušio i izgorio kod Drniša, pri čemu su smrtno stradala sva trojica članova posade.

"Vojska sve to ručno iznosi i stavlja u kamion. Vatrogasci su ispilili što se moglo, oni tako usitnjavaju te dijelove. Sve što se ne bude moglo prenijeti, doći će tehničari pa će to rastaviti u manje dijelove", rekao je za RTL Danas Srđan Kuščević, voditelj Područnog ureda Civilne zaštite Split.

'Teren je zahtjevan, ovo će potrajati'

U petak poslijepodne većina dijelova je rastavljena i izvučena iz kanjona rijeke Čikole. Na terenu je ostao samo rotor elise koji je teži od 200 kilograma. Njega trebaju rastaviti osobe koje ovlasti mađarska vojska pa nije poznato kada će i taj dio biti izvučen iz kanjona.

"Teren je zbilja zahtjevan, vatrogasci su pročistili koliko su mogli. To je zaštićeno područje, vegetacija je jako bujna. Očistili su trasu kojom se izvlače dijelovi, ali put do tog dijela gdje se nalazi rotor je otprilike 500 metara. Jako zahtjevan teren, tako da će to potrajati", rekao je Kuščević.

Svoj doprinos dali su i pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja. Prikupljeni ostaci letjelice prevezeni su u zračnu bazu u Zemuniku, a poslije toga će biti proslijeđeni mađarskoj vojsci.

'Jedan dio letjelice još je u kanjonu'

O izvlačenju dijelova helikoptera za RTL Danas govorio je i vatrogasni zapovjednik Darko Dukić, koji je prvi došao na mjesto nesreće.

"Kada smo došli na teren, helikopter je još gorio. Još je jedan dio letjelice u kanjonu Čikole, očekujemo izvlačenje u nedjelju. Teren je izrazito težak, dosta je teško kretati se", rekao je Dukić.

