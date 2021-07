Diljem Hrvatske otkrivaju se slučajevi ilegalne gradnje otkako se predsjednik Republike našao na meti kritika prosvjednika u uvali Vruja.

Tako i na Marjanu gdje je investitor, umjesto da obnovi potporne zidove, razrovao brdo iznad splitske plaže Ježinac. Kako je riječ o intervenciji u zaštićenom području, iz Javne ustanove za upravljanje park šuma Marjan tražili su zaustavljanje radova.

'Ovo je tragedija'

U zaštićenom dijelu prirode više nema, ostalo je samo golo brdo i zemlja. Kupači na splitskoj plaži Ježinac ne mogu se načuditi na što sliči rekonstrukcija potpornih zidova.

"Ovo je tragedija, ovo je bol u srcu za sve one koji imaju Marjan i Split u srcu. Ja sam ovdje prohodala i kupam se ovdje 50 godina. Ovo je žalosno", govori Zdravka Bebek iz Splita za RTL Danas.

Rovanje brda traje od svibnja

"Zato što je lipo, pa treba ukrasti te lipote samo za sebe, zato i rade se privatne plažice i betoniraju sve, iako se zakon zna, ajmo reći da se zna", Ivica Alebić nastoji si objasniti.

Rovanje brda traje od svibnja, a radovi su u nekoliko navrata zaustavljeni. Javna ustanova za upravljenje park šumom Marjan zaustavila je radove, a građevinska inspekcija nije pronašla nepravilnosti.

Ali, kako je riječ o zaštićenom području, na teren je izašla inspekcija za zaštitu prirode čiji rezultati se još čekaju. Mnogi ne vjeruju da će izlazak inspekcija promijeniti situaciju.

Podignute su i kaznene prijave

Iz društva Marjan smatraju da je već kasno za spas uništenog brda.

"Županija nije dala svoju suglasnot za takve radove. Ali već su radovi odmakli i to na način da je promijenjena kompletna konfiguracija terena, i u to u zoni gdje je zaštićenog I pejzažnog zelenila gdje se to ne smije dogoditi", kazao je Srđan Marinić, predsjednik društva Marjan.

Protiv onih koje smatra odgvornima podignuo je i kaznene prijave:

"Podnesene su protiv odgvornih osoba Odjela za upravno planiranje grada Splita i Konzervatorskog odjela grada Splita, jer su zapravo dokumenti koji su izdali tj. mišljenja, ne odgovoraju dokumentima temljem kojih su izdani ti dokumenti."