Dok traje korona uputnica će vrijediti i za privatnog liječnika, a u akreditiranim klinikama na račun HZZO-a radit će se dijagnostika te će se liječiti onkološki i ortopedski pacijenti, piše u srijedu Jutarnji list.

Zbog epidemije koronavirusa i sve većeg broja covid-pacijenata u bolnicama diljem Hrvatske, brojne javne ustanove smanjuju hladni pogon i elektivne zahvate.

Da se liste čekanja ne bi dodatno povećale i da bi se pomoglo pacijentima da ostvare svoje davno propuštene zahvate, uskoro bi se u akreditiranim privatnim bolnicama počeli primati pacijenti na teret HZZO-a.

Jednoglasno prihvaćen prijedlog

Na sjednici Gospodarskog socijalnog vijeća (GSV) takav su prijedlog jednoglasno prihvatili sindikati, poslodavci i ministar Vili Beroš.

Kako dnevnik neslužbeno doznaje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje do kraja tjedna trebao bi dobiti dopis u kojem bi stajali točno navedeni postupci kojima bi privatnici pomogli javnom zdravstvu.

"Točno je da smo razgovarali o tome i da smo jednoglasno prihvatili prijedlog da akreditirane bolnice pomognu u ovim teškim pandemijskim trenucima", potvrdio je za Jutarnji list Vilim Ribić, predsjednik Matice hrvatskih sindikata.

O uvjetima odlučuje HZZO

U uvjetima odgađanja operativnih zahvata iz objektivnih razloga, mišljenja je da je logično pacijentima omogućiti da riješe svoje zdravstvene probleme preko HZZO-a.

Ivan Mišetić, dopredsjednik GSV-a iz redova HUP-a, također kaže da su svi podržali prijedlog.

"Riječ je o prijedlogu zaključka GSV-a koji će ugledati svjetlo dana kad Ured za partnerstvo na temelju onoga o čemu smo govorili, to napiše. Naime, u stanju u kojem smo trenutačno, kad je dijelom nedostupna zdravstvena skrb, ovo se čini kao dobro rješenje. Takvih ustanova, koje su akreditirane, nema puno, pet ili šest, a o uvjetima odlučuje HZZO", kaže Mišetić.

Lucijan Vukelić, ravnatelj HZZO-a, kaže da još nije dobio prijedlog na tu temu.

Dijagnostika, ortopedija i onkologija

Kako dnevnik neslužbeno doznaje, ova odluka najviše bi se trebala odnositi na dijagnostiku, ortopediju i onkologiju, a naravno, sve će ovisiti i o privatnim ustanovama. To bi za državu bila najjeftinija opcija, jer kad bi plaćala uslugu privatnicima, ne bi imala trošak zaposlenika, opreme, amortizacije, popravaka i ostalog. No, s druge strane, problem je to što HZZO ima avansne ugovore prema kojima se mjesečno isplaćuje novac.

Iz krugova privatnih bolnica, doznaje Jutarnji list, smatraju da je to vrlo važna odluka te da ne bi trebalo dijeliti privatno i javno, nego bi sve trebalo zvati hrvatski zdravstveni sustav.

Taj je dnevnik u srijedu objavio i da je u Hrvatskoj u prvih devet mjeseci ove godine umrlo oko 45.000 ljudi, što je za oko 6000 ili 15 posto više nego u istom razdoblju prošle godine, pozivajući se na privremene podatke Državnog zavoda za statistiku.

Pritom je 18 posto više umrlih muškaraca te 13 posto žena u usporedbi s umrlim muškarcima i ženama u prošloj godini, donosi Jutarnji list.