Nakon što je ranije bio uklonjen, mural Slobodanu Praljku ponovno je oslikan na trafostanici u zagrebačkom kvartu Lanište. U listopadu su s iste trafostanice uklonjena četiri murala, dva posvećena Vukovaru, a dva Dinamu i generalu Praljku, što je izazvalo pobunu dijela građana.

Optužili su tada gradonačelnika Tomislava Tomaševića da je namjerno zatražio brisanje murala o Vukovaru, no on je to demantirao te govorio kako je mural izbrisan nakon što je zatraženo brisanje murala posvećenog Praljku, javlja RTL.

HEP: Obavijestili su nas Bad Blue Boysi

Na koncu je mural posvećen Vukovaru ponovno naslikan, a sada i onaj s likom Praljka. Tim povodom iz HEP-a su odgovorili na upit RTL-a.

"HEP ODS Elektra Zagreb zaprimila je prijave da je mural na trafostanici u Ulici Ive Robića u naselju Lanište, za čije postavljenje je izdana dozvola Udruzi navijača Dinama Bad Blue Boys, djelomično precrtan. O istom nas je također obavijestila i Udruga navijača Dinama Bad Blue Boys. Djelatnici HEP ODS-a Elektre Zagreb su izašli na lokaciju navedene trafostanice te će se po završetku uviđaja, sukladno uobičajenoj proceduri, uputiti prijava nadležnim institucijama. Vraćanje murala u prvobitno stanje očekujemo u najkraćem roku", naveli su.

Psihijatar Herman Vukušić je na Facebooku, objavivši fotografiju novooslikane trafosranice napisao: "Siguran sam, odluče li Tomašević i njegova svita ponovo ići na uklanjanje murala, branitelji će im se žestoko suprotstaviti."