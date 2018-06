Sigurna promjena vremena stiže u petak, a bit će nagla i silovita pa postoji velika vjerojatnost za olujno nevrijeme s tučom, a očekuje se i siguran pad temperature, i to za više od 10 stupnjeva.

Nakon nešto hladnijeg i nestabilnijeg vremena, ovaj je tjedan započeo opet s visokim ljetnim temperaturama i suncem, no nestabilnostima ipak nije kraj. Iako će do kraja tjedna u cijeloj zemlji biti toplo, sunčano i vruće, u petak slijedi žestoka promjena vremena, javljaju meteorolozi HRT-a.

Tako se u petak osim pada temperature očekuje jaka i olujna bura, a velika je vjerojatnost i za jake pljuskove i grmljavinska nevremena, moguće i s tučom.

Kako javljaju meteorolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, danas će biti djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano. Uz više oblaka mjestimice može pasti malo kiše ili poneki pljusak s grmljavinom, ponajprije u istočnoj Hrvatskoj i na južnom Jadranu. Vjetar slab do umjeren, na udare povremeno i jak sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati većinom umjerena bura s jakim, podno Velebita i olujnim udarima, a prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 25 do 30 °C.

Sutra se očekuje pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, ali i dalje ne posve stabilno. U poslijepodnevnim satima uz prolazno više oblaka moguć je poneki lokalni pljusak praćen grmljavinom, osobito na istoku te u gorju. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu bura, podno Velebita povremeno s jakim udarima te sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu između 20 i 24, a najviša dnevna uglavnom od 27 do 32 °C.

U nastavku tjedna očekuju se još više temperature pa će biti vruće i sparno, a poneki se pljusak u srijedu i četvrtak očekuje uglavnom na istoku i u gorju. Sigurna promjena vremena stiže u petak, a bit će nagla i silovita pa postoji velika vjerojatnost za olujno nevrijeme s tučom, a očekuje se i siguran pad temperature, i to za više od 10 stupnjeva. Smirivanje vremena očekuje se za vikend, no on će ipak biti svježiji od sredine tjedna, javlja HRT.