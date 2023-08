Komemoracija za osnivača HDZ-a, saborskog zastupnika i nekadašnjeg političkog zatvorenika Đuru Pericu održana je u Palači Matice hrvatske, a predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković na skupu je rekao da je nekad dehumanizaciju doživio Đuro Perica, a danas je doživljavaju članovi HDZ-a.

Đuru Pericu pamtit ćemo kao velikog domoljuba i borca za Hrvatsku, a političara kao što je on, danas više nema na političkoj sceni, rekao je premijer. "Kada gledate njegovu energiju, njegovu poruku, dikciju, emociju, ljubav, jezik i način na koji se s respektom odnosio prema hrvatskoj državi i institucijama - toga više danas nema. On je doživio dehumanizaciju u komunističkom sustavu. Mi danas doživljavamo, kao članovi i članice HDZ-a, dehumanizaciju članova HDZ-a od strane onih koji se bore protiv nas politikom - 'ili si čovjek ili si HDZ-ovac', pa neka to kažu gospoda Đuri Perici", istaknuo je Plenković u govoru na komemorativnom skupu nakon što se upisao u knjigu žalosti.

Đuro Perica bio je jedan od osnivača HDZ-a i počasni predsjednik Zajednice utemeljitelja iste stranke, no prije toga, za vrijeme bivše SFRJ, proveo je 14 godina u zatvoru Stara Gradiška kao politički zatvorenik. "Bio je suočen s režimom koji je njemu i drugim hrvatskim mučenicima htio slati poruku da nema demokracije, da nema slobode, da postoji linija i oni koji su prihvatljivi te oni koji nisu", dodao je Plenković.

Istaknuo je i da je Đuro Perica, ali i drugi političari koji su umrli u zadnjih nekoliko godina - Marko Veselica, Ante Kovačević i Petar Šale - pripadali generaciji čija je najveća vrijednost bila sloboda. Međutim, ta generacija polako odlazi, dok mlađe generacije ne razumiju sasvim što znači sloboda u kontekstu autoritarnih i totalitarnih sustava, ustvrdio je.

Kapulica: Đuro Perica se po izlasku iz zatvora borio za prava drugih

Saborski zastupnik HDZ-a Mario Kapulica podsjetio je da su Đuri Perici 14 dugih godina, bez ikakvog razloga, bila oduzeta sva ljudska prava, a nije imao pravo ni na odvjetnika tijekom montiranog sudskog procesa. "Nakon izlaska iz zatvora, on nije tražio svoje progonitelje, nego se odmah počeo boriti za ljudska prava drugih. U tome je njegova veličina, za koju nisam siguran da bih je ja imao", rekao je. Bivši režim koji je progonio ljude poput Perice je morao propasti, dodao je Kapulica, a da bi propao, mnogi su morali podnijet najveće žrtve.

Potpredsjednik Hrvatskog sabora Željko Reiner podsjetio je da se komemoracija Đuri Perici održava 23. kolovoza, odnosno na Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima. Također je napomenuo da Perica nije bio samo političar i jedan o utemeljitelja HDZ-a, nego i pjesnik, a neke od njegovih pjesme kasnije su uglazbljene poput one "Konji bili, konji vrani". "U njegovoj prvoj knjizi, koja je tiskana tek 1990., u nakladi Marice hrvatske, razvidna je pobjeda čovječnosti i duha nad nasiljem i okrutnošću", poručio je Reiner.