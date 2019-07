NA KAREPOVAC NAVODNO ILEGALNO DOVOZILI ŠUTU: Splitska Čistoća pod istragom Uskoka zbog građevinskog otpada?

Premda još uvijek nema službene potvrde, nagađa se kako bi predmet istrage Uskoka mogao biti odvoz građevinskog materijala na Karepovac, što zakonom nije dopušteno jer se radi o deponiju za komunalni otpad

Više osoba uhićeno je u utorak u splitskoj Čistoći, što je službeno potvrdio i glavni ravnatelj policije u Splitu, Nikola Milina. Usto, Milina je kazao kako se provode izvidi s Uskokom i da je riječ o kolektivnim kaznenim djelima u kojima je sudjelovalo više ljudi, piše Slobodna Dalmacija. Kako govore neslužbene informacije, pretres je izvršen u uredima i stanovima djelatnika Čistoće.

Jučer ujutro policija je obavila razgovore u upravnoj zgradi ove komunalne tvrtke, a isto su napravili na Karepovcu, odlagalištu u susjedstvu. Nakon više od sat vremena s djelatnicima Uskoka otišli su jedan poslovođa te nekoliko radnika. Kasnije im se pridružio i Ante Aleksić, direktor Čistoće. Slobodna Dalmacija ističe zanimljivu činjenicu da je Aleksić prije najviše funkcije bio dugo godina direktor tehničke službe Čistoće, pod čijom je nadležnosti bio i Karepovac. Potvrdu o tome da je Uskok uskočio u prostorije Čistoće dala je odmah Ljubica Vrdoljak, šefica Operativne službe ove komunalne tvrtke.

USKOK ‘USKOČIO’ U SPLITSKU ČISTOĆU: Privedeni direktor i nekolicina zaposlenih; Muljali s otpadom i tako zgrabili milijune?

Šok zbog Uskokove akcije u Čistoći

Vrdoljak je navodno šokirana ovakvim razvijanjem događaja. Kaže da je vjerojatno riječ o anonimnoj prijavi te da se radi o “nekom zločestom tko želi loše Čistoći”. No, Uskokovo “češljanje” ove splitske gradske tvrtke iznenadila je i bivšeg direktora Čistoće, Miroslava Delića, trenutno šefa autoprijevoznika “Promet”.

“Moram priznati da me iznenadila vijest o Uskokovoj akciji u Čistoći, koju sam pročitao u medijima. Kada sam ja postao direktor ove komunalne tvrtke, zatekle su me priče o problemima koji se događaju s vozilima koja dovoze otpad na Karepovac. Na to su me upozorili stanovnici koji žive oko deponija. Nakon toga sam naložio da se oko deponija stavi ograda duga dva i pol kilometra, te smo uveli 24-satni nadzor na samom ulazu u odlagalište. Nadalje, svojim zaposlenicima koji tamo rade, kao i zaštitarima, dao sam jasne upute i pravila ponašanja svih koji dolaze na deponij”, navodi Delić koji je Slobodnoj potvrdio da ga nitko nije kontaktirao u vezi ovog slučaja. No, tvrdi da nema nikakva saznanja o eventualnim sumnjivim aktivnostima svojih bivših djelatnika.

Na Karepovac su odvozili šutu?

Premda još uvijek nema službene potvrde, nagađa se kako bi predmet istrage Uskoka mogao biti odvoz građevinskog materijala na Karepovac, što zakonom nije dopušteno jer se radi o deponiju za komunalni otpad. Javna je tajna da je na Karepovcu završila određena količina šute i zemlje. Naime, Splitsko-dalmatinska županija još uvijek nema legalnu lokaciju za odlaganje takve vrste otpada.

Kako navodi Slobodna Dalmacija, odlaganje građevinskog otpada na Karepovac samo po sebi nije razlog za “češljanje” Čistoće, međutim ako je u to bilo uključeno primanje mita i sudjelovanje više osoba koje su se time okoristile, tada ima osnove za ovakvo postupanje. Gradonačelnik Andro Krstulović Opara nije komentirao slučaj zbog jer “nema informacije, osim onih u medijima”. Opara je poručio kako je u ovom trenutku važno da ova gradska tvrtka funkcionira i odrađuje svoje zadaće.