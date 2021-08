Udio cijepljenih u domovima za starije osobe je visok, ali ondje ima zaraženih korisnika koji su cijepljeni i kojima će najesen najvjerojatnije trebati i treća doza cjepiva - kazala je za Jutarnji list Jasmina Vraneš, voditeljica službe mikrobiologije Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar.

"Imunitet starijih osoba je slabiji, traje kraće i ne stvara se dovoljno antitijela pa su korisnike mogli zaraziti necijepljeni zaposlenici. To najbolje govori da bi svi zaposlenici koji rade u tim ustanovama trebali biti cijepljeni", pojasnila je dr. Vraneš.

Epidemija opet u uzlaznoj putanji?

Sadašnji pokazatelji govore da bi na jesen epidemija ponovno mogla ući u uzlaznu putanju. Hrvatska, koja je na začelju EU-a po udjelu cijepljenih građana, konkretnog plana još nema, piše Jutarnji list. Još se ne zna hoće li država uvesti mjeru obaveznog cijepljenja u zdravstvu, socijali i školstvu ili će od necijepljenih zaposlenika u tim sektorima tražiti da se svaka dva dana testiraju, i to najvjerojatnije o svojem trošku.

Slične, ali još radijalnije odluke, već su donijele Njemačka i Francuska. U Njemačkoj se od listopada više neće financirati testiranje na Covid-19 onima koji se mogu cijepiti, a to ne žele, dok je Francuska uvela obavezne covid-potvrdu za sva javna mjesta. Jutarnji list saznaje kako je na tom tragu i mogući hrvatski 'plan B'.

Do kraja kolovoza s postojećim mjerama

U Hrvatskoj su do 15. kolovoza na snazi mjere ograničenja većih okupljanja te radnog vremena ugostiteljskih objekta i po svemu sudeći do kraja kolovoza ništa bitno se neće mijenjati. No, ne zna se kakve će mjere biti na snazi u rujnu jer je u Hrvatskoj cijepljeno tek 41 posto građana. Usprkos činjenici da je u Hrvatskoj više od milijun turista, koronavirus se ipak ne širi brzo. Vjerojatno i stoga što je visoki udio turista cijepljen.

"Sad smo u situaciji da svi žele da se mjere ukinu, ali za tu odluku nemamo uporište u broju cijepljenih. To znači da ćemo i dalje morati pokušati balansirati. Presudno će biti vidjeti koliko nam se puni zdravstveni sustav jer nije bitno imamo li i tisuću 'prehlađenih', ali ako oni završe u bolnici, onda će biti problema", kazao je Jutarnjem listu epidemiolog prof.dr. Ozren Polašek s Medicinskog fakulteta u Splitu.

On dodaje kako su prognoze nezahvalne jer nas je ovaj virus već nekoliko puta prevario. No, izvjesnim smatra da će potrebu za medicinskom pomoći imati uglavnom necijepljene osobe.