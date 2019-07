NA JESEN LIJEPE VIJESTI? ‘Hrvatska ispunila sve uvjete za Schengen’

‘Moje je mišljenje da bi premijer mogao već početkom jeseni poslati hrvatskim građanima jednu lijepu vijest’

Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman potvrdio je za N1 da je Hrvatska ispunila sve kriterije za ulazak u Schengen, barem prema njegovim saznanjima. Dodao je kako bi premijer Andrej Plenković mogao imati lijepe vijesti za građane već u jesen.

“Ulazak u Schengen je sigurno jedan od naših prioriteta kad govorimo o jačanju unutarnje i vanjske sigurnosti. Hrvatska policija i Ministarstvo unutarnjih poslova su doista kroz sve ovo vrijeme odradili veliki posao i imaju pohvale svih zemalja članica EU-a. Hrvatska je trebala ispuniti osam poglavlja koje se tiču šengenske pravne stečevine i mislim da je zapravo sve pri kraju. Koliko čujemo, neslužbeno, i to osmo poglavlje bi trebalo biti uskoro zaključeno, ide se prema tom kraju. Moje je mišljenje da bi premijer mogao već početkom jeseni poslati hrvatskim građanima jednu lijepu vijest…”, otkrio je Grlić Radman.

Podsjetimo, Plenkoviću je cilj da Hrvatska u Schengenski prostor uđe do 2020. godine, odnosno do hrvatskog predsjedanja Europskom unijom. Godinama se radilo na tehničkim kriterijima i mnoge vlade su do sada to pokušale završiti.