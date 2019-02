NA JEDNOM MJESTU U HRVATSKOJ JUČER JE OSJET HLADNOĆE BIO -38 STUPNJEVA: Ovih dana smo se smrzavali, a evo što nas sada čeka

Nakon što popusti zahladnjenje, pripremite kišobrane

Nagla promjena vremena s ‘lažnog’ proljeća na pravu zimu iznenadila je mnoge koji su već lagano navikli na toplije dane i laganu odjeću.

Prema podacima Meteorološke postaje Ivanščica, jučer je u 10 sati i 25 minuta temperatura na Ivanščici bila -11,1 stupanj Celzija, no zbog jakog vjetra osjet hladnoće bio je čak -37,9 stupnja Celzija!

“Malo je reći da je bilo hladno! Jeste li kada doživjeli tu hladnoću?”, napisao je iz jednu svoju objavu tamošnji fotograf Zoran Stanko.

I dalje se smrzavamo



Prema DHMZ-u ni danas neće biti ništa toplije. Diljem Hrvatske bit će pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima, osobito u prvom dijelu dana. Najniža jutarnja temperatura od -8 do -3, na Jadranu od -1 do 4. Najviša dnevna većinom od 0 do 5, na Jadranu od 6 do 11 °C.

U ponedjeljak još sunčano, a onda…

Slično počinje i idući tjedan, s tek kojim stupnjem više.

U utorak nas čeka još nešto veća temperatura, ali i više naoblake koja bi se do srijede trebala potpuno povući i priuštiti nam idiličan, gotovo proljetan dan.



Sličan če biti i četvrtak nakon kojeg osim viših temperatura sa sjeverozapada dolazi kiša koja će pokriti veći dio Hrvatske