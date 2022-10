Komposta na Jakuševcu previše je pa je gradonačelnik u pomoć pozvao građane da dođu po njega i tako mu pomognu riješiti problem.

"Što kad ja živim tu u gradu, imam na balkonu vrt, ali mi ne treba taj biootpad da ga vraćam nazad kad sam ga već vratio", kaže Zagrepčanin Sead Mulabegović za RTL Danas.

Kompostana prepuna

HDZ tvrdi da je zbog toga inspekcija zatvorila dio Jakuševca.

"Po onome što mi znamo radi se o dijelu di se odvodi biootpad, odnosno o kompostani", rekao je Mislav Herman.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević je potvrdio da je kompostana prepuna, ali je demantirao da je zbog toga zatvorena.

"Ono što se dogodilo je da je zbog sezonalnosti i povećane obrade zelenog otpada došlo do situacije da je previše 15 posto komposta, znači već obrađenog komposta", objasnio je Tomašević. Naloženo im je hitno uklanjanje viška.

Biootpad koji se vozi s Jakuševca

Višak je već stigao u Blato u blizinu nikad izgrađene sveučilišne bolnice i zabrinuo građane, ali i udrugu Ekologija grada.

"Došli smo tu vidjeti o čemu se radi i zatekli smo kamione i buldožer kako zatrpaju ovu količinu, rekli su nam da je to biootpad koji se vozi s Jakuševca", rekao je Josip Pavlović iz Udruge Ekologija grada. U Gradu kažu, nije to biootpad, to je kompost i poručuju kako građani nemaju razloga za brigu.