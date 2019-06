NA JADRANU SVE MANJE RADNIKA IZ SLAVONIJE: Nije teško pogoditi gdje su otišli; ‘Moj kuhar ima tri razreda, a veću plaću od Kolinde’

‘Slavonac sezonac’ postat će samo prazna fraza u Hrvatskoj jer je već u Istri, gdje ih je nekada puno radilo, nastupio manjak radne snage iz Slavonije

Turistička sezona je odavno pokucala na vrata, a ugostitelji i drugi koji žive od turizma na Jadranskoj obali su u laganoj panici. Odvija se potraga za konobarima, kuharima, sobaricama i pomoćnim osobljem, a domaćih radnika ni za lijek. Osobito ne Slavonaca. “Slavonac sezonac” postat će samo prazna fraza u Hrvatskoj jer je već u Istri, gdje ih je nekada puno radilo, nastupio manjak radne snage iz Slavonije. U centru Pule tako kiosci ne rade popodnevne smjene jer nema tko raditi. Isto tako, u novom hostelu koji je trebao biti spreman za sezonu također nema radnike. Kamo su otišli slavonski radnici? Putem Irske i Njemačke, piše Glas Istre.

“Do ove godine je bilo Slavonaca. Sada nema niti jednog. Svi su otišli za Njemačku. No ni tamo ne dobiju neke plaće. Tako izvrsni kuhari rade u Amazonovim skladištima. Žalosno je to jer su izvrsni kuhari koji ovdje imaju dobre plaće za naša primanja”, kaže Leonida Milić Drandić, vlasnica restorana Kuglana na Punta Verudeli. Ove godine njene su slavonske radnike u restoranu zamijenili Makedonci i Srbi, a veli da je MUP pun Tajlanđana i Filipinaca koji u redu čekaju za radne dozvole.

ZEMLJA KOJA IMA VIŠE OD TRI MILIJUNA RADNIKA SPREMNIH ZA HRVATSKO TRŽIŠTE: Ako nema Hrvata koji bi radili, ima tko će

Slavonci su bili stručan i iskusan kadar

Manjak radnika nije se dogodio preko noći. Umjesto na Jadran, Slavonci i Baranjci sve češće odlaze putem Irske, Austrije ili Njemačke. Kako piše Glas Slavonije, dok bi primjerice konobar u Hrvatskoj radio za mjesečnu plaću u visini od 6.000 kuna ili bez prijave 8.000 – 9.000, u Austriji konobari zarade 1.700 eura.

“Slavonci su dosad činili čak 50 posto sezonaca, a sada je njihov udjel pao na 10 do 15 posto. S njima smo dobivali ne samo vrijedan nego i stručan, iskusan kadar. No struka je sada u tim poslovima pala na niske grane. Sve se svelo na zadovoljavanje kvantitete, jer i u ovogodišnjoj sezoni kronično nedostaje radne snage”, upozorio je predsjednik Sindikata turizma i usluga Hrvatske (STUH) Eduard Andrić.

DRAMATIČAN MANJAK RADNIKA U HRVATSKOJ: Ne može ih se više naći ni u BiH i Srbiji, turizam i građevinarstvo spašavat će nam Azijci

Sezonski rad u Sparu

U krizi manjka sezonskih radnika i radnika općenito, Spar se domislio štosa za mamljenje radnika. Riječ je o akciji “Sa Sparom na more” u kojoj, osim radnog mjesta, uz plaću nudi i 1.600 kuna naknade za odvojeni život, jamči 40 radnih sati na tjedan, slobodan dan u tjednu, ručnik i kremu za sunčanje. Jedan od Sparovih radnika koji je dobio posao preko spomenute akcije je i 29-godišnji Osječanin Ivan.

“Došao sam na preporuku. Neki su dečki prošlog ljeta iz Slavonije radili i svidjelo im se. Bilo im je OK. Smještaj je u redu, imaš plaćen ručak i još 1.600 kuna za odvojen život. Tamo sam za 3.000 kuna radio posao koji je puno teži od ovoga, a ovdje mogu zaraditi skoro duplo više, a opet je fizički puno lakše, veli nam radišni Ivan sezonac u Intersparu. Kaže da je situacija u Slavoniji katastrofalna te da svi odlaze u Njemačku i Irsku. “Možda jedan od 100 koji se iseli ode raditi na more”, kaže Ivan kojem odvojenost ne pada teško.

Tvrdi da je dao otkaz prije negoli je došao u Pulu. Radio je za 3.000 kuna i šef mu je rekao da se slobodno može vratiti na radno mjesto ako mu u Puli ne bude štimalo. Ivan će nakon sezone sreću potražiti negdje vani.

‘Moj kuhar ima veću plaću od predsjednice’

Na sezonski posao u Pulu došla je i 38-godišnja Baranjka Sanja Stjepanović. Ona radi kao konobarica u bistrou u Kandlerovoj ulici, inače poznatoj po sezoncima. Kaže da joj posao nije naporan, ali kada bi znala jezik rado bi otišla u Njemačku. Posao joj nije naporan jer kako kaže, ima dovoljno osoblja, lijepo se zaradi, ima ima smještaj i hranu i vrlo je zadovoljna šeficom Biljanom. Kaže da “nije sve u parama”, ali isto tako smatra da ako nema novca, ne mogu se ni računi podmiriti. Zenaid Memić, vlasnik tri ugostiteljska objekta kaže da nema radne snage i kvalificiranog osoblja.

“Dobar konobar ima od 1.000 do 1.200 eura. Kažem ja mom kuharu da on ima veću plaću od Kolinde Grabar Kitarović, a on ne može vjerovati. Ima stan i hranu i veću plaću od predsjednice, a škole ima tri razreda, a Kolinda ima tri fakulteta. E sada tko je tu pametan, a tko je lud? Doktor mora od zanatlije imati tri puta veću plaću. I onaj tko radi u općini mora imati dobru plaću. I policija mora imati dobru plaću da ne bude korumpirana. Svi ljudi koji su završili fakultet moraju imati bolje plaće od zanatlija, ali nije tako u Hrvatskoj. I opet nitko ne želi raditi. Država, koja nam je banana, mora to riješiti”, govori uspješni ugostitelj Glasu Istre dok njegovi radnici kimaju glavom.

Sezonu čini se više neće spašavati Slavonci i Baranjci. Sve ono što nisu htjeli raditi ljudi s mora, objeručke su prihvaćali kontinentalci, mahom Slavonci. No, vremena se mijenjaju i čini se da je to prošlo svršeno vrijeme jer Slavonci se danas spašavaju radom u inozemstvu.

STRANCI S RAZNIH STRANA GLOBUSA HRLE U GRAD NA OBALI: Hrvati ne žele raditi? Nema problema, ima tko želi. Uvjeti zvuče stvarno OK