NA JADRANU SE ZA SEZONU TRAŽI 150.000 RADNIKA: Slavonci tragaju za poslom, ali hoće li im ovi uvjeti biti dovoljan poticaj da ne odu van?

Ugostitelji s Jadrana već godinama vape da im trebaju radnici i da zbog manjka radne snage nude pristojne cifre za odrađeni posao, a čini se da će se ista priča vrtjeti i u sezoni 2020.

Turistička sezona se trenutno možda čini daleko, ali stići će za čas, a nećemo se stići niti okrenuti. Ugostitelji s Jadrana već godinama vape da im trebaju radnici i da zbog manjka radne snage nude pristojne cifre za odrađeni posao, a čini se da će se ista priča vrtjeti i u sezoni 2020. Budući da smo u deficitu s domaćim radncima, na Jadran trbuhom za kruhom sezone dolaze odrađivati i inozemni radnici. Ipak, ima još i naših zainteresiranih pa se na tisuće Slavonaca i Baranjaca sprema otići na more i raditi pa su zato došli na četvrte Dane poslova u turizmu u Osijeku gdje su im poslodavci nudili ugostiteljske poslove.

Marina Alegić iz Osijeka kaže da na sezoni želi raditi posao na recepciji te da i druga uslužna zanimanja dolaze u obzir, čak i čišćenje prostorija. Ipak, odlazak na sezonu znači odvojenost od kćeri i svakodnevice idućih šest mjeseci, no Marina za RTL kaže da će pronaći način da se prilagodi. “Da se nekako. I ja mogu uvijek neke ustupke… da odem za vikend, ipak je to naše more. Tu je i baka u kući. Da se aranžirati unutar obitelji, ali naravno uz žrtvu”, komentirala je Slavonka.

Minimalac od 4.500 kuna

Ove će godine turističkoj sezoni biti potrebno 150.000 radnika, a traže se svi – i konobari i kuhari i vrtlari, animatori, trgovci, vozači, spremači. Dok spol i dob nisu toliko bitni, s druge strane prednjače volja za rad, vještine i spretnost. Upravo će zbog ovog projekta čak trećina novih sezonaca na obalu doći iz Slavonije i Baranje.

“Plaće su od minimalno za čistače od 4500 pa nadalje, to je minimalna plaća uz stimulaciju svaki mjesec na više”, kazala je RTL-u turistička djelatnica Ivona Fedak.

Prošle godine je plaća u turizmu rasla 13 posto, a kada se gleda mlađe Slavonce kao radnike, oni nisu previše zahtjevni prema poslodavcima. Iako će domaći poslodavci primiti i strane radnike, nekako im je uvijek draže raditi s “našima”, a za razliku od drugih konkurentnih zemalja, u hrvatskom turizmu je i dalje više domaćih radnika. Te podatke iznio je ministar turizma Gari Cappelli koji kaže da u turismu imamo svega četiri do pet posto stranih radnika, dok ih sve druge zemlje imaju od 30 do 40 posto.

Ipak, mladi Slavonci koji ne odu na sezonu, imanju i alternativu – odlazak u inozemstvo kao što će učiniti David Stanić iz Nove Gradiške koji kaže da će, ako ne nađe posao u Hrvatskoj, otići u Njemačku, Austriju ili “bilo gdje”.

