Zemlja se doslovno otvorila u gradu Grindaviku na Islandu. Posljedica je to stotina potresa koji se tamo događaju svakoga dana, dok rizik od erupcije vulkana raste. Iz tog gradića evakuirano je 4000 ljudi, a sada čekaju hoće li njihovim ulicama poteći vruća lava. To je prvi put u pola stoljeća da je neko mjesto na Islandu napušteno zbog opasnosti od erupcije.

U jugozapadnom dijelu zemlje zasad je tiho, osim što su ceste razjapljene. Ispod zemlje teče rijeka magme koja svaki čas može izbiti na površinu. Već peti dan traje izvanredno stanje zbog opasnosti od erupcije na poluotoku Reykjanes, udaljenom 40 kilometara od glavnog grada.

Pujstim Grindavikom patrolira policija koja ljudima dozvoljava da na brzinu pokupe stvari iz svojih domova, ali ne i da se zadržavaju.

"Kao da gledate jako dosadan film, ali ste tamo zapeli, ne možete izaći iz njega. Nestvarno je", kaže Einar Dagbjartsson, jedan od evakuiranih koji nastoji još jednom doći do svoje kuće.

Spremni na sve

Ingibjorn Gretasdottir kaže da se "zemlja urušila oko metar ili više, tako da je lava ispod naše kuće".

Istovremeno, u glavnom gradu Reykjaviku život se odvija skroz normalno, kaže za RTL Direkt Dino Đula, koji tamo živi već osam i pol godina.

"Imamo puno profesionalaca koji su to istražili i znaju do koje mjere će to doći i kakva će to biti erupcija, jer naravno da nije isto ako imate eskplozivnu erupciju, ili ako imate erupciju koja će samo ključati kao voda koja se kuha, i onda smo jednostavno na sve to spremni", objašnjava Đula.

Islanđani su i inače spremniji na ovakve prizore kamenja koji upadaju u lavu, pa ih onda ne puno ne uznemiruje ni spoznaja o rijeci magme pod zemljom. Islandski meteorolozi kažu da poluotoku na kojem je Grindavik prijete desetljeća vulkanske nestabilnosti.

Tamo nije trebalo graditi

Hrvatski vulkanolog kaže da grad na tom mjestu uopće nije trebao biti izgrađen.

"Evidentno je da su vulkanski procesi aktivni, kao uostalom na cijelom Islandu, ali tamo je to toliko zamjetno, da kada gledate satelitske snimke otprije nekoliko desetljeća, čak i aviosnimke, vidite tragove tih razmicanja ploča. Tako da nije ništa čudno da se to tamo događa", kaže Dražen Balen, profesor na Geološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu.

Cijeli svijet dobro pamti erupciju Eyjafjallajökulla u proljeće 2010., kada je oblak vulkanske prašine na par dana paralizirao zračni promet iznad Europe. Sada se to sigurno neće dogoditi.

"Ovdje se očekuje u početku mirno izlijevanje lave, ukoliko uopće dođe do njega. Ako uopće bude erupcije, ona će biti stotinjak puta slabija nego što je bila tada", uvjeren je Dražen Balen.

Najveća opstrukcija

Do tada, najveća opstrukcija svakodnevnom životu su potresi, njih više stotina dnevno.

"Samo se stvari zatresu tu i tamo u Reykjaviku, ali i to ne previše, ja čak nisam ni osjetio potres u zadnja tri tjedna, tako da to dovoljno govori o tome koliko ova najnovija aktivnost utječe na moj život", kaže Dino Đula.

Nešto je drugačije onima iz Grindavika, ispod čijih domova nastavlja teći rijeka magme.