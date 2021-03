NA INTENZIVNOJ U KB DUBRAVA SVE JE MANJE MJESTA: ‘Stanje im se sve brže pogoršava. Tko završi tu, smrtnost je oko 70 ili 80%’

U KB Dubrava primjećuje se povećan broj bolesnih u intenzivnoj: ‘Tko završi u intenzivnoj, smrtnost je barem 2/3 ljudi, dakle oko 70 ili 80%’

Verica Mikecin, anesteziologinja u KB Dubrava u kojoj je trenutno hospitalizirano više od 150 osoba zbog covida-19, rekla je za N1 kako primjećuju zadnja dva do tri tjedna povećanje broja bolesnika u intenzivnoj.

“Prije mjesec dana u Dubravi smo ukupno u intenzivnoj imali oko 20 bolesnika, a ovih dana broj je od 30 do 35 u naše tri intenzivne koje vodimo sada u Dubravi. Na odjelima je oko 150 bolesnika u Dubravi. U mojoj intenzivnoj je 12 pacijenata, od toga devet na respiratoru”, dodala je.

Teške upale pluća

Komentirajući kliničku sliku bolesnika, rekla je da su u pitanju teške upale pluća. “Nekad ti bolesnici razviju i znakove oštećenja ostalih organa, prvenstveno bubrega, a kasnije znaju biti i kardiovaskularni poremećaji”, pojasnila je.

Mikecin je istaknula da je dobna struktura raznolika, ali da dominiraju ljudi koji su 1950. ili 1960. godište. “Imamo i neke koji su ’70. godište. Kod bolesnika koji razviju teške upale pluća i zatajenja drugih organa, tu je smrtnost visoka. Tu i nemamo neku mogućnost liječenja. Tko završi u intenzivnoj, smrtnost je barem 2/3 ljudi, dakle oko 70 ili 80%. Kod onih koji završe na respiratoru, šanse su male, oko 20 ili 30% da će se izvući”, rekla je.

Malo slobodnih mjesta

Mikecin tvrdi da nije očekivala da će pandemija toliko dugo trajati. “Mislim da nitko ovo nije očekivao. Sjećam se kad smo lani počinjali, svi smo imali osjećaj da će trajati do ljeta ili jeseni. U jesen i zimu imali smo ubrzano povećanje broja bolesnika, i to smo izdržali, a čini mi da se opet povećava broj”, rekla je.

Ističe da su primijetili da se sada stanje kod pacijenata brže pogoršava. “U roku tjedan ili deset dana razviju se toliko teške upale pluća da završe na respiratoru. Prije su te mirnije, uvodne faze bolesti znale trajati po dva do tri tjedna do nekog pogoršavanja”, rekla je Mikecin te dodala da u KB Dubrava postoje tri intenzivne i u svakoj od njih po dva do tri slobodna preostala mjesta.

