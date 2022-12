Bogdanovci žele biti dio Vukovara zbog poticaja, prijevoza i demografskih mjera, piše u srijedu Večernji list, navodeći da od 428 hrvatskih općina za sada nema većeg interesa o spajanju, o kojem se puno govorilo.

Ipak, postoje i primjeri da su pokrenute neke aktivnosti koje bi išle u smjeru gašenja nekih općina i njihova spajanja ili pripajanjima gradovima.

Jedan od takvih primjera je i Općina Bogdanovci, u kojoj su počele aktivnosti koje će pokazati hoće li ova općina i dalje ostati općina ili će se pak pripojiti Gradu Vukovaru. Do sada su održane dvije javne tribine u dva od tri općinska naselja (Bogdanovci, Petrovci i Svinjarevci), kao i sastanak u Ministarstvu pravosuđa i uprave, gdje su se upoznali s koracima koje je potrebno odraditi kako bi došlo do pripajanja Vukovaru.

'Dobivamo više'

"Prema do sada viđenome i onome što kažu mještani, većina njih je za pripajanje Gradu Vukovaru jer su svjesni što to znači za njihovu kvalitetu života. Smatramo da bi se pripajanjem kvaliteta života mještana sva tri naselja općine Bogdanovci dodatno podigla. Mi smo susjedi Vukovara i kao takvi mnogo toga dijelimo te smatram da bi bilo normalno da smo njegov dio jer time dobivamo više nego što sada imamo", kaže predsjednica Općinskog vijeća Anamarija Savić Bajac (HS).

Govoreći o pogodnostima koje bi dobili pripajanjem Vukovaru, izdvaja poticaje koje bi gospodarstvenici i poljoprivrednici dobivali, stipendije za sve studente kao i učenike deficitarnih zanimanja srednjih škola, demografske mjere za obitelji s troje i više djece, pogodnosti iz zakona o Vukovaru…

Najplastičnije je to objasnila cijenom autobusne karte koja sada od Bogdanovaca do Vukovara iznosi 22 kune u jednom smjeru, a kada bi oni bili dio Vukovara, stajala bi šest kuna. Kaže i da bi se išlo u stvarno pripajanje Vukovaru, što bi značilo gašenje općine te preseljenje svih ovlasti na Grad Vukovar. Ona kao jednog od glavnih kočničara te ideje vidi u načelniku općine rekavši da on to čini jer bi izgubio načelničko mjesto.

U isto vrijeme načelnik Općine Bogdanovci Marko Barun (HDZ) kaže da je nije ni za ni protiv spajanja te da o svemu odluku trebaju donijeti mještani općine, a da je on taj koji će je provesti, piše novinar Večernjeg lista Branimir Bradarić.