NA HVARU MISE VODI SVEĆENIK IZ POLJSKE, A DON KAĆUNKO KAŽE: ‘Svojima sam rekao da se ne iznenade kad dobiju crnca za župnika’

Zbog nedostatka svećenika hvarski je biskup uveo i služenje nedjeljnih misa subotom

Don Stanko Jerčić iz Jelse prije nekog je vremena postao nacionalna tema, jer je kritizirao ponašanje na vjenčanjima. On je rođen prije 70 godina, a otkako se zaredio prije 46 godina, ništa nije isto u životu pastve. “Pitao sam jednu djevojku, znam da joj je već vrijeme, a ona mi je odgovorila kako nije u điru udavati se. Kako, molim te? Kako nije?”, rekao je don Stanko.

Svećeništvo nije ‘u điru’

A više nije “u điru” ni odlazak u svećenike. Trend je to koji se najviše vidi u SAD-u i Zapadnoj Europi, a pomalo i u nas, javlja RTL.

“Mi u biskupiji nemamo nego dva bogoslova, dakle dva kandidata. To znači za sljedećih 5-6 godina možemo imati, u najboljem slučaju, ako ustraju obojica, dva nova svećenika”, rekao je don Stanko koji djeluje u Hvarskoj biskupiji, čiji je biskup Petar Palić nedavno odlučio da se nedjeljne svete mise slave subotom i to upravo zbog nedostatka svećenika. No, on ne smatra kako je to jedini razlog, već je “jednostavno situacija, mogućnost i praksa koja postoji”.

Na Braču, Hvaru i Visu brigu o 46 župa vode 23 svećenika, a broj otočnih dušobrižnika bi zbog dobi uskoro mogao biti i manji, no ukidanje župa nije vjerojatno. Naime, prema Vatikanskim ugovorima država za svaku od iz proračuna izdvaja dvije prosječne bruto plaće, što je na godišnjoj razini oko 200.000 kuna. Ako bi se broj župa sveo na broj svećenika, biskupija bi godišnje izgubila nekoliko milijuna kuna.

Broj svećenika smanjuju i skandali

Broj svećenika nagrizaju i skandali, poput onog kada je policija uhitila jednog hvarskog župnika zbog sumnje da je bludničio i spolno iskoristio dijete mlađe od 15 godina. Biskup Palić je tada izrekao sve mjere predviđene crkvenim zakonima te izrazio žaljenje i suosjećanje sa žrtvom.

“Učinio sam ono što sam bio kao biskup dužan učiniti, a ne samo radi slike Crkve nego i radi zaštite žrtve, i radi pravde, i radi istine, i mislim ako svatko od nas tako djeluje, mislim da onda možemo vratiti to povjerenje u Crkvu koje je u nekim krajevima poljuljano!”, rekao je biskup Palić.

Puna je bila crkva na proslavi blagdana svetih Kuzme i Damjana u Velom Grablju iako prema posljednjem popisu stanovništva u selu živi sedam duša, većinom starijih. Biskupova odluka o subotnjim misama ih nije uznemirila.

“Svećenika ima, samo nema ono da svećenik stoji u selu kao prije dok su sela bila puna. Imamo i krštenja, vjenčanja i sprovoda i uvijek ima mladih svećenika. Rado primamo svećenike i svi su nam dobri”, rekla je stanovnica Velog Grablja Marija Jurić.

Nitko ne zna zašto je svećenika manje

No, nitko ne zna koji je razlog sve slabijeg odaziva u svećeništvo. Don Stanko odbacuje teoriju o celibatu, a biskup Palić smatra da je na to utječe mnogo stvari.

“Ali ne smijemo zaboraviti na još jedan važan faktor u našem društvu, to je faktor obitelji jer sva naša znanja dolaze iz obitelji i naravno da je tu, u tom smislu, veoma važna podrška obitelji na koju ti mladi ljudi na žalost često ne nailaze. Mogu samo promišljati poput mnogih: možda zato što je u obitelji malo djece pa je to jedini sin ili jedina kći, možda i samo razumijevanje tog svećeničkog poziva, a možda i nedostatak spremnosti da evo nešto darujemo Gospodinu”, rekao je biskup Palić.

No, osim misa subotom, biskup Palić je odlučio “uvesti radnu snagu”, pa tako mise u dvije župe vodi don Robert, svećenik iz Poljske. Jedno od mjesta u kojima on djeluje je i Vrisnik, a ondje tijekom ljeta dolaze i poljski turisti. Slična je situacija i u Kompolju, gdje mise vodi poznati don Anđelko Kaćunko, koji drži tri župe i smatra da će strani svećenici postati normalna pojava.

Formula za budućnost

“Nema samo manje svećenika već i manje pilota, liječnika, građevinara… Ja isto kažem ovim svojim župljanima: nemojte se ništa iznenaditi – imat ćete vi crnca za župnika jednoga dana. Kako će izgledati stanje u crkvi u budućnosti, to ne znamo. U Hrvatskoj ima već svećenika iz inozemstva posebno iz Južne Amerike, Afrike…”, rekao je don Kaćunko, koji također smatra da je loša demografska slika uzrok manjem broju svećenika.

“Svi govore o tome da treba obiteljima omogućiti stanove, da treba u cjelini dići standard, a Njemačka koja je pojam zemlje visokog standarda izumire jednako. Dakle, nije u tome glavni problem. Formula za budućnost je: ‘Moli, radi, rodi’. Jedino tako, to je redizajnirano pravilo sv. Benedikta: Ora et labora”, zaključio je don Kaćunko i dodao kako oni koji nisu vjernici, ne mogu shvatiti poziv.

No, unatoč stanju na terenu, iz Zagrebačke nadbiskupije poručuju da su ove godine imali osam zaređenih, što je najviše u posljednje četiri godine. Iz Hrvatske biskupske konferencije tvrde da negativnog trenda zasad nema, ali i da će se demografski problemi odraziti i na Crkvu. Najnoviji podaci, otprije dvije godine, pokazuju da u Hrvatskoj djeluje 2400 svećenika i redovnika, odnosno 40 više nego prije 15 godina.