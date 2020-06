NA HRT-U ZAVRŠEN PROJEKT ‘ŠKOLA NA TREĆEM’, MINISTRICA PORUČILA: ‘Pokazali smo da se nastava može pripremiti’

Zajednički projekt Hrvatske radiotelevizije i Ministarstva znanosti i obrazovanja RH

Na Hrvatskoj radioteleviziji u srijedu je obilježen završetak projekta “Škola na Trećem”, koji je počeo 16. ožujka zbog epidemije koronavirusa u Hrvatskoj, a s ciljem osiguranja kontinuiteta odgojno-obrazovnog procesa za učenike od 1. do 4. razreda hrvatskih osnovnih škola.

Bio je to zajednički projekt Hrvatske radiotelevizije i Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, koji su organizirali provedbu nastavnog programa i izvođenja nastave na daljinu, priopćeno je s HRT-a.

U povodu završetka tog nacionalnog obrazovnog projekta održan je prigodni domjenak u sjedištu HRT-a na zagrebačkom Prisavlju koji je okupio sve sudionike projekta, ministricu znanosti i obrazovanja Blaženku Divjak sa suradnicima, te programsko vodstvo HRT-a.

Glavni ravnatelj HRT-a Kazimir Bačić zahvalio je svim sudionicima projekta “Škole na Trećem”.

‘Nismo odustali od obrazovanja’

“Ovaj projekt radili smo 12 tjedana u uvjetima ”lockdowna’, kada je sve stalo, kako bismo djeci od prvog do četvrtog razreda omogućili nastavu. Projekt je jako dobro prihvaćen, kako od naše djece, što je i najvažnije, tako i od institucija poput Europske radiodifuzijske unije. Mnoge televizije slijedile su naš primjer kada je riječ o obrazovanju“, rekao je Bačić.

Naglasio je i kako je bilo izuzetno važno pripremiti projekt u vrlo kratkom roku, te podsjetio kako je u njemu sudjelovalo više od 120 zaposlenika HRT-a, više od 60 učiteljica i učitelja, a pristiglo je i više od 100.000 dječjih radova.

Voditeljica projekta bila je HRT-ova urednica Rahela Štefanović s timom novinara, voditelja, snimatelja, realizatora i mnoštvom tehničke ekipe.

Ministrica Blaženka Divjak zahvalila je javnom medijskom servisu na suradnji tijekom projekta.

“Ni u teškim vremenima mi nismo odustali od obrazovanja. Pokazali smo da se nastava može pripremiti, da se može napraviti i da to može biti uspješno, prije svega jer je ovih 200-njak ljudi, koji su na različite načine bili uključeni, rečeno sportskim rječnikom, ostavio srce na terenu. To se vidjelo, to je prihvaćeno“, rekla je ministrica Divjak.

Izrazila je uvjerenje da će se hrvatski učenici – kada za 10, 20 godina budu gledali unatrag, prisjećajući se kako im je bilo za vrijeme korone – sjetiti i “Škole na Trećem”.