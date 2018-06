NA HRT-u ODRŽANA RASPRAVA ZBOG SKANDALA U EMISIJI KAROLINE V. KRIŠTO: ‘To je bilo nadrealno gadljivo’

Predložen je zaključak kojim Vijeće traži da se HRT u odnosu na naslijeđe nedemokratskih režima treba držati zakona, znanstvenih i profesionalnih standarda te da su neprihvatljivi programski sadržaji koji relativiziraju ustaške zločine.

Programsko vijeće HRT-a održalo je izvanrednu sjednicu zbog skandala koji je prouzročilo gostovanje Igora Vukića u emisiji ‘Dobar dan, Hrvatska’. Vukić je tijekom emisije koju je uređivala Karolina Vidović Krišto negirao zločine u logoru Jasenovac i zaključio kako su Židovi u Jasenovcu bili zaštićeni te da su zarobljeni partizani koji su donijeli tifus bili opasniji od ustaša.

EMOTIVNO PISMO VODITELJICE ZBOG EMISIJE O JASENOVCU: ‘Kriva sam, sad su svi shvatili što se događa. A ja? Spremna sam na sve’

SKANDALOZAN PRILOG NA HRT-u: Istraživač logora u Jasenovcu nizao revizionističke ‘bisere’, a ni voditelji nisu zaostajali

Dolazak na sjednicu najavili su i Ivan Zvonimir Čičak i jedan od vođa šatoraškog prosvjeda, Đuro Glogoški. Ipak, nije im dozvoljen ulaz na HRT. Sjednici nisu mogli prisustovati ni Zoran Pusić ni Eugen Jakovčić. Potpredsjednik vijeća Nikola Baketa rekao je kako je takva odluka donesena zbog nedostatka prostora u dvorani u kojoj se održava sjednica, prenosi Index. Prije početka sjednice pred zgradom HRT-a okupilo se oko dvadeset prosvjednika iz građanske inicijative Ivo Pilar, a tražili su zaštitu Karoline Vidović Krišto.

‘HRT-u treba nulta tolerancija na glupost’

Vlaho Bogišić izjavio je kako je sjednica sazvana kako bi HRT zauzeo jasan stav prema povijesnom revizionizmu, a ne kako bi se sankcionirali urednici i voditelji. ‘Naši ljudi leže po europskim zatvorima jer im se s Hrvatske televizije poručuje da je dozvoljeno ono što je u civiliziranim europskim državama neprihvatljivo. Na HRT-u bi trebala vladati nulta tolerancija na ustaško nasljeđe. To su logori smrti, to je prodaja hrvatskog teritorija, to je zlo samo po sebi’, rekao je Bogišić.

Dean Šoša izjavio je kako HRT-u treba i nulta tolerancija na glupost, rekavši da je ‘nedopustivo da se jednaki prostor daje liječnicima s 30 godina iskustva i tipovima koji govore da je cijepljenje štetno.

‘Bilo je grozno čuti da u Jasenovcu nije bilo djece, a malo nakon toga da je bilo djece, ali da su ona spašena voljom Poglavnika. To je bilo nadrealno gadljivo. Nema želje ni najave da će se stvari popraviti. Želio bih od vodstva kuće da jasno kaže tko je pogriješio i kakve će sankcije snositi’, rekao je Aleksandar Milošević.

Ivica Lučić rekao je da ‘negiranje zločina u Jasenovcu nalikuje na negiranje da je Zemlja okrugla’. ‘To spada u sferu lunatika. No moramo biti svjesni da je Jasenovac bio dio propagande užasa, lažnog uvećavanja broja žrtava, kojoj je cilj bio sprječavanje bilo kakve ideje o hrvatskoj samostalnosti’, dodao je.

Novinarka Maja Sever rekla je kako vodstvo HRT-a smatra odgovornim za skandalozne sadržaje na toj javnoj televiziji. Ne razumijem ograđivanje od emisije kada su ta emisija i ti ljudi okosnica vašeg programa koji ste na jesen predstavili. Tu su vaši ljudi i vaše odluke’, rekla je Sever.

Neprihvatljivi su sadržaji koji relativiziraju ustaške zločine

Predložen je zaključak kojim Vijeće traži da se HRT u odnosu na naslijeđe nedemokratskih režima treba držati zakona, znanstvenih i profesionalnih standarda te da su neprihvatljivi programski sadržaji koji relativiziraju ustaške zločine.

Sever i Dean Šoša ostali su suzdržani pri glasanju o zaključku. ‘Moramo imati konkretan zaključak i konkretnu osudu. U ovom zaključku nedostaje samo da se ograđujemo’, rekla je Sever.