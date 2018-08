NA HODNIKU KULTURNOG CENTRA POSTAVILI ŠATOR I POSEKSALI SE: ‘Ok, sve sam već vidjela, ali ovdje ima i djece’

“Baš na tom katu gdje su razapeli šator nalazi se nekoliko udruga koje rade s djecom”, rekla je Roberta Weissman Nagy.

Umjetnica Roberta Weissman Nagy ostala je nemalo iznenađena kada je na petom katu društvenog centra Rojc na kraju hodnika ugledala maleni šator, a u njemu par koji je baš tamo bio u ljubavnom klinču.

“Ok, sve sam već vidjela, samo na ovom katu ima i djece i klubova u kojima se djeca educiraju, zabavljaju i rade. Zar zbilja nema nikakve kontrole što se događa? Neki od nas uredno plaćaju prostore Gradu”, rekla je umjetnica za Glas Istre.

SEKSALI SE U POPULARNOM PARKU USRED BIJELA DANA: Sve je snimljeno, a oni se na kraju nisu dobro proveli!

Nezadovoljna je jer prostor u kojem ima atelje plaća, a stalno pronalazi skvotere i gole turiste.

‘Bilo mi je neugodno’

“Nisam konzervativna niti sam vidjela nešto što u život već nisam vidjela, no to da nam se skvoteri seksaju nasred Rojca, ipak je pretjerano. Baš na tom katu gdje su razapeli šator nalazi se nekoliko udruga koje rade s djecom. Iskreno, bilo mi je neugodno kada sam ih vidjela, a kada su završili, lijepo su se spakirali i otišli. Ajde da nemaju za hotel ili hostel ali dvojac je stigao s ogromnom motorčinom koju su parkirali do ulaza u zgradu, obukli su kožna motoristička odjela i otišli”, rekla je Roberta, napominjući kako su imali četrdesetak godina.

Pročelnica za kulturu Jasmina Nina Kamber ima drugačiju priču. Tvrdi kako je Rojc najčuvanija zgrada u Puli te da je ovo prvi puta da se nešto ovakvo dogodilo.