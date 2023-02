Lota, 14-mjesečna Saljanka, rodila se na Dugom otoku i zbog toga će roditelji dobiti potporu Općine od 60.000 kuna.

"Ispada da je to preko 100 eura svaki mjesec šest godina, to je značajno za jednu obitelj sa srednjim ili malim primanjima. To je dosta šoldi za nas", rekao je Lotin otac Sebastian Raljević, stanovnik Salija za Danas.hr.

Još nema jaslica na otoku

Njegova supruga svaki dan putuje na posao u Zadar, ali od otoka ne odustaju.

"Ja sam profesionalni ribar, žena radi u Zadru na sudu. Snalazimo se naći osobu da nam čuva dijete dok mi radimo ili jedan uvijek mora ostati doma, najviše ja jer moj posao je fleksibilniji od njezinoga. Nije jednostavno, ali se snalazimo. Ne bih nigdje drugdje živio nego na otoku, zato i imamo dijete na otoku", dodao je Raljević.

Na otoku još nemaju jaslice, ali sva djeca starija od tri godine mogu u moderni dječji vrtić koji je prije pet mjeseci otvorio vrata. U njihovoj osnovnoj školi ima oko 70 učenika, a djece predškolske dobi 60-ak. Polovica njih, odnosno njih 29-ero, idu u vrtiće u Salima i Božavi.

'Živjeti na otoku je lijepo, ali i teško'

Ivana Kirinić Frka, koja je na čelu vrtićke ustanove, ima dvoje djece, a za drugo dobiva potporu. Kaže da će teško ljudi doseljavati na otok, ali važno je da oni koji su tu, ne odlaze.

"Naravno, nisam zbog toga imala dijete, ali nam olakšava kućni budžet. Tako je vjerojatno svakoj obitelji. Živjeti na otoku je jako lijepo, ali je i teško. Zato je dobro da ovakva demografska mjera pomaže da se ne raseljava naš otok", kazala je Kirinić Frka, predsjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Orkulica Sali.

Nekada je svih 12 naselja Dugog otoka i Zverinca imalo pune škole, a onda su, kao i na većini otoka, demografska kolica krenula nizbrdo. Zato su 2017. godine donijeli hitne mjere koje su ipak pokazale rezultate. Do tada je po generaciji prosječno bilo osmero djece, a sada ih je ipak desetero.

"Za sva socijalna davanja u Općini trošimo oko 2 milijuna kuna od proračuna koji iznosi desetak milijuna kuna. Nama su to ogromna izdvajanja. Isto tako, stimuliramo na sve načine mlade obitelji. Odavno smo kupovali udžbenike, sada radne bilježnice kad je teret knjiga preuzela država. Stipendiramo srednjoškolce, studente", rekao je načelnik općine Sali, Zoran Morović.