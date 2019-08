NA DNU SU SE DRŽALI ZA RUKE: Studentica iz J. Koreje i muškarac pronađeni su u Krki, utopili su se na mjestu gdje je dopušteno kupanje

Djevojka je navodno 21-godišnja studentica čija je studentska iskaznica pronađena na obali. Muškarčeve stvari nisu pronađene, no moguće je da su ostale u automobilu

Sedmi nacionalni park u Hrvatskoj, Krka, svake godine privlači velik broj turista. Očaravajući slapovi i jezera koji se ondje nalaze oduzimaju dah, a loše vijesti iz ovog nacionalnog parka rijetko kada čujemo. No, tamo su u subotu poslijepodne, na dubini od tri metra, pronađena dva beživotna tijela muškarca i žene iz Azije. Prema pisanju Jutarnjeg lista, pretpostavlja se da je smrt posljedica utapanja. Čuvarska služba NP-a Krka obavijestila je policiju oko 15:38 sati, a u 17 sati su tijela izvučena na obalu.

Prema nalogu županijskog državnog odvjetnika tijela su prevezena na obdukciju u Opću bolnicu Šibenik. Identitet osoba kao i uzrok smrti nisu bili poznati niti u nedjelju. Glasnogovornica policije, Marica Kosor, tvrdi da policija ima određena saznanja, no da ne može s njima još u javnost. Prema neslužbenim informacijama, dvoje stradalih su turisti iz Azije, točnije Južne Koreje. Riječ je o mlađoj ženi i muškarcu te nisu bili dio grupe nego su na Krk stigli individualno, što znači da su stigli sami. Unajmili su automobil u jednoj rent-a-car agenciji.

Utopili su se na području za kupače

Dvoje turista stradalo je na mjestu na kojem je kupanje dopušteno. Pronašla ih je osoba koja je ronila s maskom na dah, a za Morski.hr izjavila je da su se na dnu rijeke držali za ruke. Djevojka je navodno 21-godišnja studentica čija je studentska iskaznica pronađena na obali. Muškarčeve stvari nisu pronađene, no moguće je da su ostale u automobilu.

“Taj dio Krke, koji lokalci zovu Modrac, nije opasan za kupanje, dapače, nije ništa ni hladniji ni zahtjevniji za plivače nego što je to, recimo, Jadrija i(li) Solaris. Nisu ludi ovi iz uprave što su baš tu dozvolili kupanje! Od deset tisuća ljudi koliko ih ljeti dnevno prođe kroz Nacionalni park, tu se dnevno okupa sigurno tisuću ljudi. Nisu to kaskade, odnosno slapovi na kojima su prije rata znali ginuti turisti skačući po grebenima, s visine i od sedam, osam metara, u podnožje buka. Zato je tamo i zabranjeno kupanje još krajem osamdesetih godina, prije rata, negdje 1988. ili 1989. godine”, kazao je Jutarnjem jedan od mještana Lozovca koji ovo područje poznaje kao svoj džep.

Fotografije iz sedamdesetih i početka osamdesetih pokazuju hrpe kupača na sedrenim barijerama Skradinskog buka. No, danas je to nezamislivo. Sugovornik se prisjeća da bi se “glava najčešće gubila na prijelazu između gornjeg u srednji greben”. Objašnjava da bi tada kupače voda odnijela kada bi skočili ili bi ih iznenadila pa ih razbila o kamenu ploču, oko sedam do osam metara ispod. Mještanin se prisjeća da je čak sedam ljudi poginulo na takav način na Krki.

U listopadu 2016. na Skradinskom buku stradao je 27-godišnji Britanac, a iste godine u svibnju stradao je i Singapurac. Mještanin misli da je riječ o temperaturnom šoku nakon naglog ulaska u vodu.

“Mislim da je najčešće riječ o temperaturnom šoku. Tamo nema virova! Ljudi bazaju cijeli dan po suncu, ugriju se, vani je 40 stupnjeva i onda uđu u vodu puno hladnija jer je Modrac pun podzemnih izvora, vrulja… Naglo uđeš u vodu, doživiš temperaturni šok, kolpa te, izda srce. Drugi katkad strada tako što ide pomoći ovom prvom. Tako bi se mogao objasniti i ovaj posljednji slučaj, ako je istina što piše – da su se Korejci držali za ruke. Ili su se možda okliznuli i udarili glavom o kamen. Tko bi znao… tragedija se lako dogodi”, govori lokalac.

