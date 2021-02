NESLUŽBENO, IMAMO 540 NOVOZARAŽENIH: Riječki epidemiolog: ‘Na rubu smo trećeg vala’; Liječnica: ‘S nelagodom očekujem buduće vrijeme’

Jučer je zabilježeno 688 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj ukupno 2679, preminulo je 15 osoba, a oporavilo se njih 195, dok je na bolničkom liječenju 791 pacijent

Cjepivo Pfizer-BioNTech i u stvarnom svijetu iznimno učinkovito

9:08 – Prvo veliko istraživanje u stvarnom životu cjepiva Pfizer/BioNTech protiv koronavirusa pokazuje da je ono visoko učinkovito u sprječavanju covida-19 što bi moglo biti presudno za zemlje koje očajnički žele ukinuti mjere ograničenja i otvoriti svoja gospodarstva, prenose svjetske agencije. Do sada je većina podataka o učinkovitosti cjepiva protiv covida-19 bila je rezultat kontroliranih kliničkih istraživanja što je ostavljalo neodgovorena pitanja u kojoj će se mjeri ti rezultati potvrditi u stvarnom svijetu uz sve nepredviđene varijable koje prati svakodnevni život. Istraživanje u Izraelu, zemlji koja je u dva mjeseca od početka programa cijepljenja najmanje jednom dozom cjepiva Pfizer cijepila polovicu stanovnika, a trećina je dobila i drugu dozu, pruža obilje podataka i pokazuje da su dvije doze Pfizera smanjile simptomatski covid-19 za 94 posto u svim dobnim skupinama, te gotovo isto toliko i teški oblik bolesti. Istraživanje koje je obuhvatilo više od 1,2 milijuna stanovnika također je pokazalo da je samo jedna doza cjepiva učinkovita u 57 posto slučajeva u zaštiti od simptomatske infekcije već nakon dva tjedna, prema podacima objavljenima u časopisu New England Journal of Medicine u srijedu. Istraživanje je prošlo znanstvenu recenziju.

Bjelovarsko-bilogorska županija: 2

9:07 – U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji potvrđena su dva nova slučaja zaraze koronavirusom, priopćili su u četvrtak iz županijskog Stožera civilne zaštite. Jedna novozaražena osoba s područja je općine Nova Rača, a jedna novooboljela osoba s područja je općine Veliko Trojstvo. U bjelovarskoj Općoj bolnici trenutno je na liječenju 16 pacijenata zaraženih koronavirusom, od kojih je dvoje na respiratoru. 19 pacijenata je na opservaciji. U samoizolaciji se nalaze 174 osobe.

Osječko-baranjska županija: 28

8:49 – U Kliničkom bolničkom centru Osijek i Zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije u zadnja 24 sata za područje Osječko-baranjske županije obrađeno je 324 uzoraka od kojih je 28 bilo pozitivno na koronavirus. Osam novopozitivnih osoba ima prebivalište na području Osijeka, četiri su iz Belišća, po tri iz Čepina i Valpova, po dvije iz Bilja i Ernestinova, a po jedna novopozitivna osoba živi na području gradova Beli Manastir, Đakovo i Našice te općina Antunovac, Podravska Moslavina i Vladislavci. Na bolničkom liječenju nalaze se 52 osobe oboljele od COVID-19, i to 41 u Kliničkom bolničkom centru Osijek (od kojih je 8 na respiratoru), a u Općoj županijskoj bolnici Našice hospitalizirano je 11 pacijenata s tim oboljenjem. Preminule su dvije osobe u dobi od 59 i 78 godina. Na području Osječko-baranjske županije u samoizolaciji se trenutno nalazi 799 osoba.

8:47 – Neslužbeno, danas imamo oko 540 novih i oko 6400 testiranja, javlja Index.

Ban Toksić: ‘S nelagodom očekujem buduće vrijeme’

8:18 – Željka Karin, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Splitsko dalmatinske županije rekla je u emisiji “U mreži Prvog” HRT-a da se broj novooboljelih od COVID 19 zadnjih dana povećao u Dubrovačkoj-neretvanskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji zbog kako je rekla, grupiranja u zatvorenim prostorima. Istaknula je da ljudi moraju još malo izdržati dok se ne procijepimo pa ćemo se onda moći družiti. “Nadam se da će se ljudi pridržavati mjera kako bismo ih mogli ublažiti s vremenom”, naglasila je.

Pomoćnica ravnatelja HZJZ-a, Marija Bubaš rekla je kako se ne treba previše hvaliti s uspjesima glede epidemije, zato što se situacija brzo može promijeniti. “Ljudi su zasićeni ovom situacijom, ali apeliram da ako su izdržali godinu dana mogu još malo, rekla je i dodala kako se nastavlja razgovor o mjerama zato što je potrebno izbalansirati mogućnost širenja virusa i potrebe gospodarstva. Prognoze su da bi broj zaraženih mogao i dalje blago rasti”, naglasila je. Na pitanje koliko će još valova zaraze biti, Bubaš je odgovorila da koliko bude osoba koje nisu zaražene i koje se nisu cijepile zato što su oni buduća žarišta širenja zaraze.

Nataša Ban Toskić, predsjednica Koordinacije hrvatske obiteljske medicine rekla je kako u posljednjih godinu dana ljudi nisu dolazili u ordinacije obiteljskih liječnika kako bi kontrolirali svoje kronične bolesti, pao je broj preventivnih pregleda te se sada očekuje val pogoršanja dosadašnjih kroničnih bolesti i novi val novootkrivenih malignih bolesti. “S nelagodom očekujem buduće vrijeme. Mi obiteljski liječnici suočavamo se s puno novih zadataka. Mi dajemo sve od sebe, a što više dajemo, to nas se više kritizira”, naglasila je Ban Toskić.

Češka vlada razmotrit će uvođenje strožih mjera protiv covida-19

8:10 – Češka vlada će na sastanku u četvrtak navečer raspravljati o mogućem uvođenju strožih mjera protiv covida-19, izjavio je glasnogovornik vlade nakon što ministri na izvanrednom sastanku dan ranije nisu postigli dogovor o novim ograničenjima. Premijer Andrej Babiš je u srijedu rekao da su strože mjere potrebne kako bi se u nadolazećem vremenu izbjegla “katastrofa” u bolnicama, s obzirom da se zemlja bori protiv jedne od najveće stope zaraze i smrtnih slučajeva od covida-19 u svijetu.

Restorani, mjesta zabave, svi dućani osim onih za prehranu te većina škola već su zatvoreni, no ministri razmatraju daljnja ograničenja kretanja ljudi kako bi obuzdali širenje virusa. Zemlji od 10,7 milijuna stanovnika već ponestaje bolničkih kreveta pa su neke bolnice morale prebaciti pacijente u druge bolnice, a ministar zdravlja upozorio je da u bolnicama u tjednima koji dolaze neće više biti mjesta. Vlada razmatra da zatraži od Njemačke da joj pomogne zbrinuti neke pacijente.

Zemlja je prijavila ukupno gotovo 1,2 milijuna zaraženih i 19.682 umrlih od početka pandemije. Babiš je rekao da je situacija ozbiljna. “Očekuju nas pakleni dani”, rekao je na konferenciji za novinare u srijedu.

Požeško-slavonska županija: 1 novozaražena osoba

7:47 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 48 slučajeva zaraze korona virusom (COVID-19), 34 osobe nalazi se u kućnoj izolaciji, a 14 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 228 osoba, a ukupno je testirano 29913 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 112 uzoraka, od kojih je 1 pozitivan. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba.

Epidemiolog Mićović: ‘Hrvatska je u trećem valu ako je većina zaražena mutiranim sojem virusa’

7:20 – Mnoge europske zemlje strepe od trećeg vala koronavirusa. U nekim zemljama čak je napuštena politika opuštanja višemjesečnih strogih mjera jer se stvari preko noći mogu drastično promijeniti. Hrvatska je u utorak imala najbolju epidemiološku situaciju u cijeloj Europi, ali je ponovno zabilježen rast broja novozaraženih

Je li i Hrvatska na pragu trećeg vala s obzirom na to da su odlične brojke posljednjih tjedana danas naglo skočile? Ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Vladimir Mićović kaže za tportal da će upravo i kod nas daljnji razvoj epidemije ovisiti o mutacijama i hibridima virusa.

“Još uvijek smo u tom drugom valu, ali u iščekivanju trećeg. Nadamo se da se to neće ostvariti. Ima nekih stvari u karakterizaciji hibrida virusa koje govore u prilog tome da to može ići prema smirivanju situacije, dakle da se taj treći val ne dogodi. Bio bih vrlo oprezan u tim prognozama”, pojašnjava.

Hrvatska je, krenula sa sekvenciranjem. “Imamo ne samo tri varijante, ima još nekih novih hibrida koje moramo pratiti i o tome ovisi ono što će se događati”, dodaje i ističe kako se može govoriti da je Hrvatska u trećem valu ako je većina zaražena mutiranim sojem virusa i da to treba pažljivo sagledati.

Smatra da je aktualni rast rezultat opuštanja. Recimo, u Primorsko-goranskoj županiji maškare su neizostavan dio tradicije. Tu je bio i hladni val koji je ljude natjerao na druženja u kućama, što je također moglo imati povećan broj zaraženih kao posljedicu.

“Ono što me ipak raduje to je da je teški, zloćudni val koji nas je uhvatio u studenom i prosincu ipak prigušen kada gledamo brojeve hospitalizacija i preminulih. Ti brojevi su tvrdokorni i treba proći dugo vremena da se osjeti pad”, zaključuje.

Godina dana od prvog slučaja zaraze u Hrvatskoj

7:10 – Prije točno godinu dana zabilježen je prvi slučaj koronavirusa u Hrvatskoj i tada je rijetko tko mogao zamisliti da će pandemija potrajati ovoliko dugo. U međuvremenu se pojavilo nekoliko cjepiva, ali epidemiolozi govore da još uvijek nije vrijeme za veliko opuštanje. Tijekom 2020. Hrvatska je bila ujedinjena s ostatkom svijeta u borbi protiv novog koronavirusa. Borba protiv covida-19 još uvijek traje s obzirom na nove sojeve virusa i poteškoća oko isporuke registriranih cjepiva.

U godinu dana u Hrvatskoj zaraza je zabilježena kod ukupno 241.048 osoba, a 5477 ih je umrlo uslijed posljedica zaraze. Državni zavod za statistiku objavio je da je od ožujka, kada je službeno proglašena epidemija u Hrvatskoj, pa do prosinca 2020., broj umrlih porastao za 13,2 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prvi slučaj 25. veljače

Prve mjere prevencije i zaštite od novog koronavirusa na međunarodnim zračnim i morskim lukama u Hrvatskoj počele su 24. siječnja, a Nacionalni stožer civilne zaštite osnovan je 20. veljače. Dan kasnije, donesena je odluka o osnivanju karantene, a tri dana kasnije, školama se preporučuje da ne odlaze na školske ekskurzije i izlete u Italiju.

Prvi slučaj koronavirusa zabilježen je u utorak 25. veljače u Zagrebu. Riječ je o mladiću koji je bio na nogometnoj utakmici u Milanu. Ministar zdravstva Vili Beroš odluku o proglašenju epidemije koronavirusa donio je 11. ožujka. Prvu psihološku granicu od 100 zaraženih, Hrvatska je prošla 19. ožujka, a onu od 1000 zaraženih prošla je dva tjedna nakon – 2. travnja. Prva smrt uslijed komplikacija bolesti covida-19 zabilježena je mjesec dana od pojave virusa u Hrvatskoj, 25. ožujka.

Do ljeta je dnevni broj novozaraženih bio relativno nizak, ne prelazeći maksimalnih 96, a u svibnju i lipnju bilo je dana kada nije zabilježen niti jedan slučaj zaraze. Posljednji takav dan od početka epidemije bio je 12. lipnja, kada je ukupni broj zaraženih bio 2249. Psihološka granica od 100 umrlih prijeđena je 25. svibnja. Prve restriktivne mjere Stožer je donio u ožujku. Tako je 16. ožujka započela provedba odluke o obustavi izvođenja nastave u obrazovnim ustanovama i uspostave nastave na daljinu.

Veliko zatvaranje u ožujku

Stožer je u ožujku dobio veće ovlasti, a 19. ožujka donio je odluku o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja kojima su zabranjena javna okupljanja više od pet osoba na jednom mjestu. Zatvorene su i trgovine koje ne prodaju nužne prehrambene, higijenske i medicinske proizvode.

Rad kulturnih djelatnosti je obustavljen, kao i rad svih ugostiteljskih objekata, uslužnih djelatnosti, sportskih natjecanja, treninga, radionica te su obustavljena vjerska okupljanja, dok su poslodavci bili obavezani organizirati rad od kuće. Tada je bio privremeno zabranjen i prelazak preko granica.

Javni prijevoz privremeno je obustavljen 21. ožujka, a tada je i strogo ograničeno zadržavanje na ulicama i javnim mjestima, a trgovine su radile skraćeno. Dva dana kasnije, zabranjeno je napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka, a građani su za opravdana putovanja morali imati propusnicu.

Zbog dobre epidemiološke situacije, mjere popuštaju u travnju, pa je tako u svibnju proradio javni prijevoz, ugostiteljski i vjerski objekti, a dio škola je i dalje bio online. U proljeće 2020. aktualne su bile i svakodnevne konferencije za medije Stožera koje su bile vrlo gledane. Građani su Stožeru u početku dali potpuno povjerenje, koje je postepeno kod dijela javnosti izgubio zbog dopuštanja iznimki za vjerske obrede i parlamentarne izbore, a kasnije i za održavanje Dana sjećanja u Vukovaru.

Novo normalno ljeto, teška jesen i zima

Usprkos visokim ljetnim temperaturama, virus je i dalje bio prisutan te je u ljetnim mjesecima zabilježen veći dnevni broj zaraženih nego u proljeće. Ipak, život je bio gotovo normalan, a Hrvatska je bila otvorena za turiste te je uspjela ostvariti relativno uspješnu turističku sezonu. Do kraja kolovoza Hrvatska je imala više od 10.000 zaraženih i 186 umrlih. Dnevni broj novozaraženih varirao je, a tada najviši broj novozaraženih iznosio je 358 i to 26. kolovoza. Sličan se trend nastavio i u rujnu, ali sredinom listopada epidemiološka situacija postaje znatno lošija.

Tako je 16. listopada po prvi puta bilo više od 1000 zaraženih u jednome danu, a niti 10 dana nakon više od 2000. U studenom je dnevni broj zaraženih prešao 4000. Obistinile su se crne prognoze nekih znanstvenika da će do kraja studenog biti 1500 umrlih, štoviše 30. studenog bilo ih je 1786. U prosjeku je tada dnevno umiralo 30 do 50 ljudi.

Početkom studenog, sjever Hrvatske bio je najgori u EU po rastu broja novozaraženih što je rezultiralo time da su se počeli puniti prvi vojni šatori za prijem covid bolesnika, i to u Varaždinu 24. studenog. U Zagrebu se krajem listopada mobilizirala sportska dvorana Arena kao tercijarni centar za prihvat oboljelih od koronavirusa. Prvi pacijenti primljeni su 28. studenog, a krajem siječnja stavljena je u mirovanje. KB Dubrava početkom studenog postala je isključivo covid-bolnica.

Stožer je 20. studenog dodatno ograničio broj okupljenih na događanjima i okupljanjima na 25, broj ljudi na privatnim okupljanjima na 10, ograničio broj ljudi u trgovinama, svadbenim svečanostima i sprovodima, obustavio rad noćnih klubova i casina, zabranio prodaju alkohola od 22 do 6 sati te propisao obavezno korištenje maski za lice i na otvorenome.

Te mjere su dodatno postrožene tjedan dana kasnije pa je tako obustavljen rad ugostiteljskim objektima i teretanama, obustavljene su i svadbe i sajmovi, a broj putnika u javnom prijevozu je ograničen. Potom je na snagu ponovno stupila privremena zabrana i ograničavanje prelaska granica. Vrhunac epidemije bio u prosincu kada je zabilježen najveći broj novozaraženih u jednome danu – 4620 i umrlih u jednome danu – 92, kao i najveći ukupni broj aktivnih slučajeva – 25.270, osoba na bolničkom liječenju – 2976 te osoba na respiratoru – 306.

Relativno blage mjere u odnosu na druge EU zemlje

Prosinac broji i dosad najveći broj umrlih u Hrvatskoj u jednome mjesecu – 7395, što je u odnosu na prosinac 2019. povećanje od 77,3 posto, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. Nove izmjene Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti stupile su na snagu 5. prosinca, a time su uvedene i sankcije za one koji se ne pridržavaju donesenih sigurnosnih mjera, uključujući i nošenje maski. U prosincu su se produljile postojeće mjere te su donesene dodatne blagdanske epidemiološke mjere koje uključuju zabranu putovanja među županijama i vraćanje propusnica, preporuku korištenje godišnjih odmora te održavanje misa putem radio, TV programa ili na drugi način.

Kada se uspoređuju mjere na snazi u zemljama EU od 1. rujna do 31. siječnja, za razliku od brojnih drugih EU država, Hrvatska u navedenom periodu nije uvodila mjeru ograničenog kretanja (tzv. lockdown) ni tzv. policijski sat, dok su ugostiteljski objekti, teretane i manifestacije zatvoreni tek krajem 2020.

Prve mjere koje su popuštene krajem siječnja odnosile su se na vraćanje učenika osnovnih škola u učionice i dopuštanje treninga i rekreacija na otvorenom prostoru. Tek je 15. veljače zbog dobre epidemiološke situacije došlo do općeg blažeg popuštanja mjera prema kojima počinju raditi kafići jer mogu prodavati pića i napitke “za van”, a raditi smiju i teretane, fitnes centri te škole stranih jezika, dječje igraonice i radionice, automat klubovi, kasina i kladionice. Broj zaraženih ponovno je u blagom porastu, ali se razgovara o mogućem popuštanju mjera od 1. ožujka.

Prosvjedi, zaraženi ministri i problemi s cjepivom

Prošlu godinu koronavirusa u Hrvatskoj obilježili su i prosvjedi i okupljanja protiv mjera diljem Hrvatske. Najveći od njih bili su u Zagrebu. Na zagrebačkom Trgu bana Jelačića 5. rujna su se na tzv. Festivalu slobode okupili građani koji su nezadovoljni propisanim mjerama za suzbijanje epidemije koronavirusa, smatrajući da one narušavaju temeljne slobode.

Na istom je mjestu 3. veljače Udruga Glas poduzetnika organizirala prosvjed na kojem je tražila prestanak diskriminatornih mjera, redovito isplaćivanje naknada za zaposlene, ukidanje parafiskalnih nameta i obveznih članarina te odlazak ministra gospodarstva Tomislava Ćorića.

Koronavirus nije zaobilazio ni političare pa su tako covid preboljeli premijer Andrej Plenković, ministar zdravstva Vili Beroš, ministrica regionalnoga razvoja Nataša Tramišak, ministrica turizma Nikolina Brnjac, ministar prometa Oleg Butković i ministar uprave Ivan Malenica, predsjednik Sabora Gordan Jandroković te više zastupnika. Saborski zastupnik i sin prvog hrvatskog predsjednika Miroslav Tuđman umro je 31. siječnja od posljedica zaraze koronavirusom.

Hrvatskoj su za sada dostupna tri odobrena cjepiva – Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, ali, kao i u drugim članicama EU, isporuka cjepiva kasni pa se procjepljivanje stanovništva ne odvija po zamišljenom planu, ali krajem veljače započelo je masovno cijepljenje.

Prvih 9750 doza cjepiva protiv covida u Hrvatsku je stiglo 26. prosinca, a idući dan počelo je cijepljenje – prioritet su najugroženije i najizloženije osobe. Štićenica Doma za starije i nemoćne Trešnjevka u Zagrebu Branka Aničić (81) prva je u Hrvatskoj primila cjepivo protiv koronavirusa. Početkom siječnja u sklopu kampanje poricanja na cijepljenje protiv covida su cijepljeni i članovi Stožera, predsjednik Republike, neki saborski zastupnici te ministri koji nisu preboljeli covid.

Do sada je utrošeno 184.076 doza cjepiva, a cijepljeno 125.771 osoba. Za 58.305 osoba cijepljenje je završeno. Počele su i kontroverze oko cijepljenja preko reda, a ministar Beroš je najavio inspekcije. Iako se kraj pandemije nazire zbog cjepiva, ravnateljica infektivne klinike Alemka Markotić ocijenila je da ćemo se još dugo godina boriti s posljedicama bolesti zbog tzv. post-covid sindroma s kojima se bore pacijenti koji su preboljeli covid-19.

Modernino cjepivo za južnoafrički soj spremno za kliničko ispitivanje

7:10 – Američka biotehnološka kompanija Moderna priopćila je u srijedu da je izmijenjena inačica njezina cjepiva proizvedena namjenski za južnoafrički soj koronavirusa, spremna da se ispita na ljudima u okviru kliničkog ispitivanja.

“Moderna je doze svog specifičnog kandidata za cjepivo protiv soja (…) koji je prvo otkriven u Južnoafričkoj Republici poslala američkim Nacionalnim zdravstvenim institutima (NIH) na kliničko ispitivanje”, kaže tvrtka u priopćenju.

“U našoj borbi s covidom-19 moramo biti budni i proaktivni u vezi s novim sojevima SARS-CoV-2 koji se javljaju”, dodao je Stephane Bancel, izvršni direktor Moderne. “Moderna se obvezuje da će proizvoditi onoliko modifikacija našeg cjepiva koliko bude potrebno sve dok pandemija ne bude pod kontrolom”, rekao je.

Američka agencija za lijekove priopćila je u ponedjeljak da proizvođači neće morati ponovo prolaziti dug proces kliničkog ispitivanja modificiranih inačica njihova već odobrenog cjepiva, nego tek manje stroge testove, što bi trebalo uvelike ubrzati njihovo stavljanje na tržište ako rezultati budu uvjerljivi. To je primjerice svake godine slučaj s modificiranim inačicama cjepiva za gripu.