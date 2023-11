Crkvica Svete Marije iz 6. stoljeća na otočiću Ošljaku kod Preka na Ugljanu, zaštićeni je spomenik, ali to očito nije spriječilo one koji su se upustili u njenu obnovu da na prozore i vrata stave PVC stolariju i sve učvrste pur pjenom, javlja Morski.hr, a prenosi Danas.hr.

Naime, na otočiću su još u rimsko vrijeme bile izgrađene građevine, a u okviru jedne antičke vile u 6. st. izgrađena je ranosrednjovjekovna crkvica, najprije posvećena sv. Jeronimu. Istraživanjima iz 1992. godine utvrđeni su njena starost i kasnije preinake, a najnovijim preinakama ugrađeni su materijali koji zasigurno nisu izvorno postojali.

Spomenuti portal pokušao je dobiti odgovor od župnika župe Preko, don Filipa Kucelina koji je odmah u samom startu bio ljut jer su ga nazvali na privatni broj.

"Oprostite, ali tko vam je dao moj broj?", pitao ih je.

Odgovorili su mu kako su broj nabavili preko Zadarske nadbiskupije, nakon čega je ipak pristao prokomentirati slučaj obnove.

"To je bilo prije nego sam ja postao župnik ovdje. A tko je prije ovdje župnik bio, ne znam. Vjerojatno za mog prvog prethodnika. Znam da je bio nekakav nesporazum, ali ja vam stvarno ne znam detalje. Samo znam da je plan da se to, naravno, adekvatno, riješi u suradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture. No, kako su i oni na terenu, to svakako još nismo. No kako je do toga došlo, to vam stvarno ne znam", rekao je.

Osvrnuo se i na pitanje je li stigla reakcija iz Konzervatorskog odjela, odnosno je li bilo sugestija da se sporni otvori moraju promijeniti.

"Stvarno vam ne znam, jer mene je to dočekalo i rečeno je da će to biti odrađeno. U međuvremenu jesmo odradili neke druge stvari, ali to, evo, još nije bilo na redu", istaknuo je, ali i kasnije negodovao što su ga nazvali na "sim karticu na koju ga ne smiju zvati".

Inače, za promjenu prozora i vrata na građevinama koje su zaštićene kao spomenici kulture obični građani moraju tražiti odobrenja Ministarstva kulture i Ureda za zaštitu spomenika, a isto je trebala učiniti i ova župa ili Zadarska nadbiskupija i tko god da je bio (ne)odgovoran pri obnovi spomenika kulture, piše Morski.hr.

