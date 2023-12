2023. godina će se pamtiti, između ostalog, i po uvođenju značajno strožih pravila po pitanju neradnih nedjelja i blagdana. Tako i u ovo blagdansko vrijeme treba biti spreman na to da će trgovine i šoping centri na određene dane biti zatvoreni. Na Božić i Novu godinu neće raditi nitko, a za ostale dane radno vrijeme varira.

Ipak, preporučujemo da ovaj tjedan kupovinu obavite na vrijeme jer će idućeg ponedjeljka i utorka većina trgovina i šoping centara biti zatvorena. To znači da ćete ono što ne stignete kupiti ovaj tjedan moći nadoknaditi vjerojatno tek u srijedu.

Konzum

Neke Konzumove trgovine radit će u nedjelju na Badnjak do 15 sati, dok će na Božić i Štefanje biti zatvorene gotovo sve. U Zagrebu će u utorak biti otvoren onaj u Heinzelovoj i to od 7 do 20 sati.

Radno vrijeme Konzumovih trgovina možete provjeriti ovdje.

Kaufland

Slična situacija je i s Kauflandom. U nedjelju se radi skraćeno, uglavnom do 16 sati, dok će u ponedjeljak i utorak trgovine biti zatvorene.

Lidl

Lidlovi zaposlenici slobodni su i na Badnjak, što znači da će trgovine biti zatvorene sva tri dana u komadu. Radno vrijeme možete provjeriti ovdje.

Spar

U Sparu i Intersparu radi se prilagođeno. Većina trgovina radit će skraćeno na Badnjak, a na Božić i Štefanje će biti zatvorene, no zato će najveći dućani ovoga tjedna raditi do 22 sata sve do 23. prosinca. Radno vrijeme pogledajte ovdje.

Plodine

Plodine ovih blagdana rade prilagođeno, ali sve poslovnice će biti zatvorene u ponedjeljak 25. prosinca.

Šoping centri zatvoreni i 25. i 26.

I šoping centri će biti zatvoreni na Božić i Štefanje, a na Badnjak se radi skraćeno. City Center One i Arena Centar će u nedjelju biti otvoreni do 17 sati, no radno vrijeme pojedinačnih trgovina najbolje je provjeriti unaprijed.

Avenue Mall u Zagrebu će u nedjelju raditi do 18 sati. Tower Center Rijeka otvoren je u nedjelju, ali ne i 25. i 26. prosinca.

