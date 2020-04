NA BIRALIŠTA ĆEMO USRED LJETA? ‘Raniji parlamentarni izbori odgovaraju HDZ-u, evo zašto im je baš to dobar trenutak’

‘Sve ovisi o epidemiološkoj situaciji. To je glavni preduvjet’

Epidemija koronavirusa je na svom početku zasjenila temu parlamentarnih izbora u Hrvatskoj, no kako se istek mandata Plenkovićeve Vlade bliži, to se više o tome govori. Po svemu sudeći vladajući nisu odustali od ideje da se parlamentarni izbori održe što prije, dakle negdje do polovice srpnja. Posljednje neslužbene informacije iz HDZ-a do kojih je došao Jutarnji list govore da bi do raspuštanja Sabora moglo doći već oko 15. svibnja. Premda službenih potvrda nema, oni upućeni iz HDZ-a kažu da su moguće sve opcije.

“Sve ovisi o epidemiološkoj situaciji. To je glavni preduvjet. Činjenica jest da HDZ-u odgovara da izbori budu što prije, ali jako je nezahvalno bilo što prognozirati u ovoj situaciji. Što ako za petnaestak dana dođe do eskalacije krize s virusom ili da zaredaju potresi”, rekao je Jutarnjem jedan HDZ-ovac i dodao da ne isključuje mogućnost izbora krajem lipnja ili početkom srpnja. Naravno, u slučaju da se situacija s epidemijom smiri.

Takav sličan stav čuo se i na zadnjoj sjednici Predsjedništva i Nacionalnog vijeća vladajuće stranke.

VLADA SE ‘UFURALA’ U ŠVERCANJE POLITIKE IZA STRUKE; Analitičar tvrdi: ‘Pitanje je kada će Plenkoviću dosaditi biti u pozadini’

‘Raniji izbori odgovaraju HDZ-u’

“Mislim da vrh stranke o tome još nije donio odluku jer i sami procjenjuju situaciju, ali čuo sam da se to spominje kao jedan od mogućnosti, naravno, ako epidemiološka situacija bude u redu. U toj situaciji izbore treba provesti što ranije jer raniji izbori najviše odgovaraju HDZ-u. Vlada je uspješno vodila zemlju u krizi, a građani to honoriraju, što se vidjelo i prema nedavnim istraživanjima. Legitimno je sada pokušati iskoristiti taj dobar trenutak. Osim toga, neki spominju i drugi val epidemije, pa je možda sigurnije sada provesti izbore nego na jesen jer bi tada mogli doći u situaciju da ih je teže organizirati. Možda bi raniji datum pomogao i da nakon izbora ne bude trakavice oko formiranja vlasti. Problema će, naime, biti na pretek, a građani će očekivati brze reakcije”, rekao je član stranke za Jutarnji list.

Dodaje da smo iz ove krize mogli naučiti da ljudi honoriraju brzo reagiranje i pokazivanje profesionalnosti. Ipak, smatra da u ovom trenutku u vodstvu stranke ni sami ne znaju što učiniti, iako ne žele izbore što prije.

PUHOVSKI OŠTRO O BORBI PROTIV KORONAVIRUSA: ‘Odluke donosi politička klasa koja se sakrila iza dvoje, troje medicinara’

SDP kritizira Vladu tijekom pandemije dok se Škoro ne snalazi

“Kraj lipnja ili početak srpnja bio bi im idealan jer zasad imaju niz političkih bodova, a tu je kao adut i ministar Vili Beroš. Pitanje je kako će biti na jesen i kako bi onda HDZ prošao kad uslijede još veći gospodarski problemi, otkazi, nezadovoljstvo… Tako da mislim da je bolja ranija varijanta, da je to taj trenutak koji se treba iskoristiti”, komentar je još jednog HDZ-ovca koji dodaje da s obzirom na ljetni termin da tu ne očekuje probleme jer prave turističke sezone ionako neće biti.

Prema zadnjim istraživanjima HDZ, SDP i Domovinski pokret Miroslava Škore jedini prolaze izborni prag, što znači da su svi oni u utrci za vlast. Škoro je slovio kao netko tko će HDZ-u uzeti desni dio birača, no organiziranjem izbora početkom ljeta HDZ bi i tu profitirao. Zašto? Škoro još nije uspio posložiti stranku te je pokazao da se u novonastaloj situaciji krize ne snalazi.

No, tu je SDP koji za razliku od Škore ima jasnu koncepciju pa kritiziraju poteze Vlade te poziciju Nacionalnog stožera civilne zaštite, organizirali su konferenciji te predlagali mjere. Međutim, pitanje je koliko će to odjeknuti u javnosti s obzirom na cijelu situaciju.