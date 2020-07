NA BANDIĆEVOJ LISTI PJEVAČ OSUMNJIČEN ZA PEDOFILIJU: Procesa nema zbog zastare, on ide na izbore; ‘Gledamo ukupan društveni angažman…’

Razgovarali smo s predsjednicom Udruge za borbu protiv pedofilije koja ozbiljno tereti Bandićevog kandidata za Sabor; imamo i njegov odgovor i zanimljivo obrazloženje iz stranke

Poznati pjevač zagorskih popijevki visoko na listi Milana Bandića! Tako su lokalni mediji dočekali informaciju da je na listi stranke Bandić Milan 365-Stranke rada i solidarnosti u trećoj izbornoj jedinici na mjestu broj 2 – Ivica Pepelko.

Na službenim stranicama Hrvatskog društva skladatelja može se saznati da je taj, danas 75-godišnjak, samouki glazbenik ostvario “zamjetnu karijeru posvetivši se narodnoj glazbi kajkavske provenijencije.” Navedeno je da je još 1969. osnivao svoj prvi ansambl Lepi dečki, a potom je počeo pisati tekstove i skladati vlastite skladbe, te je osnovao i glazbeni festival Zagorske krijesnice. Popis njegovih pjesama je podugačak, objavio je mnogo “nosača zvuka”, a YouTube je krcat spotovima u kojima on osobno izvodi, za zagorski kraj, očito poznate hitove. Osim nositelja liste, mladog Luke Grabušića iz Donje Stubice (o čijem smo prelasku u Bandićevu stranku i dobitku direktorske pozicije u gradskoj tvrtki Autobusni kolodvor Zagrebu pisali) svi lokalni mediji posebno su naglašavali Ivicu Pepelka. A ponegdje se i spominjalo da Pepelka i Bandića veže dugogodišnje prijateljstvo.

No, Jasenka Beblje, poduzetnica iz Zagorja i predsjednica Udruge protiv zakona zastare od pedofilije, na spomen činjenice da je na listi za Sabor visokorangiran Ivica Pepelko – ostala je šokirana. Udruga koju ona vodi od 2014. osnovana je između ostalog i zbog slučaja zastare u slučaju seksualnog napastovanja u kojem je osumnjičen upravo Ivica Pepelko, a s obzirom na to da Udruga već godinama pokušava lobirati za izmjene Kaznenog zakona i Ustava, predstavnice Udruge su kontaktirale i predstavnike stranke Bandić Milan 365 i saborske zastupnike, te su oni, smatra Jasenka Beblje, bili upoznati i sa “slučajem Pepelko”.

“Ako kojim slučajem, zahvaljujući Bandićevoj stranci, sada Pepelko uđe u Sabor, on bi se mogao naći u prilici glasati o izmjenama Kaznenog zakona koje mi zagovaramo. A upravo zahvaljujući činjenici da te promjene nisu provedene, Pepelko može hodati i pjevati, kao da se ništa nije dogodilo…”, govori za Net.hr Jasminka Beblje.

Nema kaznenog progona nakon pet godina

Net.hr-u je predočena i cjelokupna dokumentacija o slučaju. Još 2011. provedena je policijska istraga jer je, tada punoljetna, žrtva, prijavila dugogodišnje spolno zlostavljanje koje je, zbog razdoblja u kojem se zlostavljanje zbivalo, okvalificirano na temelju starog Kaznenog zakona kao “bludne radnje”. Zlostavljanje je, prema svjedočenju mlade žene, trajalo od njezine pete do 17. godine, a ona se nije usuđivala nikome povjeriti. Cijelu mladost borila se i s depresijom, a tek kao mlada žena prelomila je u sebi i prijavila cijeli slučaj. Osim nje, svjedočili su i članovi obitelji i psihijatar, i njezin partner kojem se prvom povjerila. No, nakon opsežne istrage, cijeli je slučaj – pao u vodu. DORH je odbacio slučaj u srpnju 2011.

“Postupanje prijavljenika koje je u kaznenoj prijavi kao seksualno zlostavljanje opisala prijaviteljica (…) predstavlja radnje koje su u vrijeme njihova počinjenja bile obuhvaćene pojmom bludnih radnji, odnosno inkriminacijom kaznenog djela bludnih radnji iz čl. 85.st.1. u vezi čl. 83. st.1. Krivičnog zakona Republike Hrvatske (NN 32/93, 38/93, 28/96 i 30/96.) a odredbama čl. 19. Kaznenog zakona propisano je da se kazneni progon ne može poduzeti kad protekne određeno vrijeme od počinjenja kaznenog djela, time da se u konkretnom slučaju, sukladno čl. 19. st. 1, al.4, Kaznenog zakona, kazneni progon ne može poduzeti kad protekne pet godina od počinjenja djela, obzirom je za kazneno djelo iz čl. 85. st. 1. KZRH propisana kazna zatvora u trajanju od 3 mjeseca do pet godina.”

Žrtva koja je smogla snage otvoriti se desetak godina nakon preživljenih trauma saznala je tako na najgori mogući način da zakon ne dopušta sudski proces. S druge strane, i Ivica Pepelko je ostao trajno “osumnjičen”, bez sudskog procesa u kojem bi bio ili oslobođen sumnji ili kažnjen.

Dug put do svjedočenja žrtve

“Na žalost, upravo u slučaju pedofilije, a vidimo to i iz mnogih drugih velikih svjetskih istraga zločina nad djecom, žrtvama treba dugo vremena da se otvore, da su spremne svjedočiti o tome što su doživjele. Prvo, dok su djeca, mnogi i ne razumiju što im se događa ili se ne usude govoriti o tome. Pedofili su vrlo vješti u manipuliranju djecom, ucjenama… Drugo, i kad djeca odrastu, kao odrasle osobe koje su doživjele zlostavljanje u djetinjstvu to vrlo često žele – zaboraviti”, upozorava Jasna Beblje, koja je nakon slučaja u vlastitoj obitelji, odlučila osnovati Udrugu. Vidimo to, primjerice, u razotkrivanju slučajeva pedofilije u Crkvi. Mahom svjedoče odrasle osobe, s odmakom od 30 pa i više godina.

Udruga okuplja mnoge roditelje žrtava, ali i žrtve, a nastoje pružiti i pravnu pomoć žrtvama koje smognu snage prijaviti počinitelje. Također, nastoje pokrenuti i zakonske promjene. Još u rujnu 2015. godine Udruga se obratila tadašnjem predsjedniku Sabora Josipu Leki s molbom da se pokrenu odgovarajuće zakonske promjene. “Sablažnjava činjenica da hrvatsko zakonodavstvo još uvijek dopušta mogućnost da kaznena djela seksualnog nasilja, počinjena na štetu djece, ostanu nekažnjena, sve zahvaljujući institutu zastare kaznenog progona”, stoji u dopisu koji je pripremila poznata odvjetnica Višnja Drenški Lasan.

“Žrtvama seksualnog nasilja, čak i odraslim osobama, često je potrebno vrijeme i stručna pomoć da interno ‘procesuiraju’ zločin i njegove posljedice, te velika hrabrost i zrelost kako bi kazneno djelo prijavili, kako bi svjedočili i uopće ponovno se suočili s onim koji ih je povrijedio”, stoji u dopisu Udruge koji je upućen Hrvatskom saboru, u kojem se traži da se “razmisli o promjeni Ustava RH i Kaznenog zakona na način da kaznena djela iz glave XVII KZ-a uvrsti u katalog kaznenih djela za koje kazneni progon ne zastarijeva.”

Od tada do danas predstavnici Udruge su kontaktirali i mnoge saborske zastupnike i dužnosnike – pa i bivšu predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović, ali nisu se pomakli dalje od obećanja i ljubaznih dopisa. Jasenka Beblje pokazuje i prepisku s Nenadom Predovanom, bivšim glavnim tajnikom stranke Bandić Milan 365, ali i saborskom zastupnicom Marijom Puh. “Kada smo govorili o slučajevima zastare, govorili smo i slučaju Ivice Pepelka i zato me posebno šokiralo da upravo na listi njihove stranke – vidim to ime”, naglašava Jasenka Beblje.

Iz stranke Bandić Milan 365 – Stranke rada i solidarnosti potvrdili su nam kontakte s Udrugom i razgovore o tome da stranka podrži inicijativu Udruge za zakonske promjene.

‘Stranka uvijek gleda ukupan angažman…’

“Gospodin Predovan saslušao je njihove argumente i složio se s potrebom kreiranja pravnog okvira za dosljedno sankcioniranje takvih zlodjela, oko čega bi se u odgovarajućem trenutku mogli uključiti i saborski zastupnici iz Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih u Hrvatskom saboru. Predstavnice udruge rekle su da su se s istim zahtjevom obratile i drugim parlamentarnim strankama i različitim institucijama, a kasnije više nisu kontaktirale Stranku rada i solidarnosti u svezi s istim”, odgovoreno nam je iz stranke.

Na upit jesu li upoznati s činjenicom da je protiv njihova kandidata vođena istraga zbog spolnog zlostavljanja, ali i da nije bilo moguće suđenje upravo zbog zastare, odgovoreno je da “Stranka rada i solidarnosti uvijek gleda ukupan društveni angažman i društveni doprinos kandidata, a sfera možebitnog suspektnog ponašanja sadržana je u uvjerenju o tome vodi li se kazneni postupak protiv kandidata, što u konkretnom slučaju potvrđuje da nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage nad kandidatom, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donesena nepravomoćna presuda.”

Ivica Pepelko, na upit Net.hr-a, odlučno odbacuje sve ono za što je osumnjičen i odgovara da se on smatra žrtvom, da je bio izložen dugogodišnjoj hajci, da razumije interes javnosti jer slučaj zbog zastare nije doživio sudski epilog, ali niti ne zaziva da se nađe načina da takvi slučajevi budu izuzeti zastare. No, naglašava želju da se on i njegova obitelj poštede traume. A što se tiče političkog angažmana u Bandićevoj stranci, odgovara da ga je “stjecaj okolnosti spojio s gospodinom Bandićem”. On je, objašnjava, vodio Prvu udrugu roditelja djece oboljele od onkoloških bolesti KLUB-HEO Zagreb, a Grad Zagreb je toj udruzi dodijelio stambeni prostor, čitavo prizemlje u zgradi u Gajevoj 28, u derutnom stanju. Obraćao se potom mnogim županima, ali nitko nije htio financijski pomoći oko sređivanja prostora, nego opet – Bandić.

“Gledajući sve što se oko njega događa, najprije sam bio ljutit na njegove PR-ovce i ekipu koji se nisu pobrinuli da ga ne prati takva negativa, a onda sam vidjevši njegov program, odlučio uključiti se u ova predizborna događanja, s namjerom da mu se nekako odužim za sve što je dobro učinio ne samo mojoj udruzi, nego i mnogim ljudima. O njemu vlada definitivno kriva percepcija. Ne branim njegove sve postupke, ali shvatio sam da je u biti jako dobar čovjek spreman svakome pomoći. Možda ću svojom pojavom na listi uspjeti mu se zahvaliti za sve indolentne župane i gradonačelnike koji nisu imali nimalo razumijevanja za humanitarni rad. Sam sam odradio više od 300 humanitarnih koncerata i tom zaradom sam financirao rad Udruge, sudionik sam Domovinskog rata od prvog dana, a prošle godine su mi braniteljske udruge uručile veliku zlatnu plaketu za moj doprinos i domovini i humanitarnom radu i glazbenim dostignućima”, objašnjava Pepelko svoj angažman na listi Milana Bandića. No, isto tako kaže da za njega “politika završava 5. srpnja.”

Jasenka Beblje pak nastavlja svoju borbu. Uzor joj je, kaže, Slobodan Jovanović, otac djevojčice Marije, koja je silovana i ubijena 2010. godine u Srbiji, a koji se uspio izboriti za Marijin zakon – zahvaljujući kojem pedofilija u Srbiji više ne podliježe zastari. S novim sazivom Sabora čeka je novi krug lobiranja i nastojanja da će se i u Hrvatskoj seksualni zločini protiv djece izuzeti iz zastare. I nada se da među zastupnicima neće biti oni koji su i osobno zainteresirani da zastara ostane – zauvijek.