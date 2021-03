NA AUTOBUSNIM KOLODVORIMA SABLASNA TIŠINA: Jedini glas koji se čuje je onaj s razglasa…

Sama činjenica da punih godinu dana nismo imali turističkih polazaka s autobusnog kolodvora govori koliko je tržište i situacija u prometu uzdrmana i poremećena

Pandemija koronavirusa promijenila je mnogima dosadašnji način života, a učinak pandemije vidljiv je i što se tiče putovanja. Žamor koji je inače bio prisutan na kolodvorima zamijenjen je tišinom, rijetki putuju u inozemstvo, a sve rjeđe se putuje i u Hrvatskoj, nema više ni studenata koji putuju kući ili na fakultet.

Autobusne linije su prorijeđene, ima ih 40 posto manje, a zbog manjeg broja putnika neki prijevoznici su ukinuli povratne karte te tako putovanja postaju skuplja. Gotovo jedini glas koji na trenutke odjekuje sa zagrebačkog autobusnog kolodvora je onaj koji obavještava putnike o polasku. Bez žamora, bez ljudi koji traže svoj peron, u redu za prtljagu nema čekanja.

Kolodvorima zavladala tišina

Ako morate u Split, u trenutnoj situaciji imate 17 linija, a u “normalnoj” situaciji, 2019. godine ste mogli birati između 35 linija. Primijetili su to i neki od rijetkih putnika koji su čekali svoje linije za Dalmaciju, a muku muče i s povratnim kartama. “Što se tiče autoprijevoznika s kojim idem nema više mogućnosti povratne. Ide u jednom smjeru, već sam došao jučer s tim istim prijevoznikom, morao sam kupiti u jednom smjeru i natrag”, rekao je Matko Lovreta iz Makarske za RTL, dodajući kako mu takav princip kupovanja karte na kraju ispadne skuplji.

“Primjećujemo da je manji broj autobusnih linija prema jugu. Nisam imao od podne do 4, samo idu do Makarske, a trebam do Metkovića”, ističe Kristijan iz Metkovića.

Studenti koji su inače preplavljivali zagrebački kolodvor gotovo su nestali, a oni su, zahvaljujući svojim iksicama, doma često putovali u pola cijene. “Rađe bi išao s prijevozom koji ima manje ljudi, primjerice četvero autom nego s 25”, rekao je student iz Osijeka, Domagoj Bet. Dodao je kako se ljudi u autobusima ne drže mjera, “skidaju maske”.

‘Možemo biti sretni da autobusi uopće idu’

Na autobusnom kolodvoru Zagrebu je 2019. godine kada se još normalno putovalo bilo 45 tisuće dolazaka i odlazaka, sada je 25 tisuća, što je pad od 40 posto. “Recimo u prodaji karata je pad možda čak i još veći od 60 do 70 posto. Utječe na sve. Sama činjenica da punih godinu dana nismo imali turističkih polazaka s autobusnog kolodvora govori koliko je tržište i situacija u prometu uzdrmana i poremećena”, istaknuo je voditelj podružnice Autobusni kolodvor Zagreb Luka Grabušić.

Također, zbog odluke Stožera kojom se ograničava broj putnika na 40 posto popunjenosti, manji je i broj linija, a prijevoznici ovise o broju prodanih karata. “Nažalost putnici mogu birati samo između onih linija koje u ovim trenucima prijevoznik ima nekakvu računicu da ih vozi. Prije je bilo više polazaka pa su mogli birati i povratne karte, puno lakše nego danas”, rekao je predsjednik koordinacije javno linijskog prijevoza pri HUP-u, Hrvoje Meštrović.

Put od Zagreba do Splita košta jednako kad je autobus pun i kad vozi 4 putnika, a prijevoznici se žale da s malo putnika samo pokrivaju cestarinu, a gdje je onda novac za vozača, gorivo i ostalo. “Svaki prijevoznik u ovim trenucima pokušava napraviti maksimum da opstane uopće. Ja bih rekao da možemo biti sretni da autobusi uopće idu, s obzirom na broj putnika je čudo da se vozi, ali na dugoročno, situacija je već dugo loša”, ističe Meštrović.

No, ne susreću se samo autoprijevoznici s krizom. Broj vlakova od prosinca je smanjen 10 posto. Od 2019. do danas 30 posto je manje putnika, ali cijene se nisu mijenjale i još ima i popusta. “Zbog epidemije Covida-19 bilježi se manji broj putnika međutim mi i dalje pružamo tu uslugu i nadamo se da će se putnici početi vraćati javnom prijevozu, u zadnjih četiri tjedna bilježi se blagi porast broja putnika”, rekla je glasnogovornica HŽ putničkog prijevoza Mihaela Tomurad Sušac.

