MUTNI POSLOVI U DJEČJOJ BOLNICI SREBRNJAK? Smijenjeni ravnatelj tvrdi: ‘Razlog je 60 milijuna € i 80.000 kvadrata na Brestovcu!’

Kao izgledni nasljednici doktora Bore Nogala spominju se bivši ministar zdravstva Siniša Varga te doktori Harjaček i Labar

Upravno vijeće Dječje bolnice Srebrnjak jučer je smijenilo dugogodišnjeg ravnatelja, docenta Boru Nogala. U obrazloženju te odluke stoji kako je ona donesena zbog nalaza Gradskog kontrolnog ureda koje je utvrdilo da je ravnatelj pri zapošljavanju postupao mimo odluka Upravnog vijeća.

Naime, Nogalo se tereti da je između 2012. i 2016. prilagao ranije odluke o zapošljavanju kako bi dobio suglasnost Ministarstva zdravstva te je na taj način umjesto pedijatra zaposlio liječnika školske medicine te doktora medicine bez specijalizacije i specijalista hitne medicine. Navodno je i dječjeg kirurga navodno prvo zaposlio, a potom tražio odluku. No, on kategorički to odbacuje te tvrdi da su razlozi potpuno drugačiji.

“Na djelu je staljinistička metoda čistke, a razlog je zlatna koka teška 60 milijuna eura plus 80 tisuća četvornih metara zemljišta Brestovac na Sljemenu”, rekao je za Večernji Nogalo navevši što je sve u posjedu bolnice.

Zaposlenici podržavaju Nogala

Upravno vijeće na čelu s doktoricom Anom Stavljenić Rukavinom, inače bivšom ministricom zdravstva u vladi Ivice Račana te zastupnicom u zagrebačkoj Gradskoj skupštini iz redova Stranke rada i solidarnosti, predložilo je Lanu Tambić Bukovac, inače voditeljicu Odjela za reumatologiju, kao vršiteljicu dužnosti ravnatelja, no ona je to odbila.

“Odbit ću tu funkciju jer nisam ni znala da će me imenovati. Dan prije samo sam pozvana na sjednicu Upravnog vijeća, ali nisam mogla biti prisutna. Osim toga, apsolutno podržavam našeg ravnatelja, docenta Nogala i njegova je smjena prije isteka mandata potpuno neutemeljena i neprihvatljiva. Podržavaju ga svi zaposleni, više od 90 posto ih je potpisalo podršku, a i ostali bi da nisu odsutni zbog bolovanja i slično”, rekla je Tambić Bukovac.

Mnogi u bolnici smatraju kako je razlog smjene najveći infrastrukturni projekt u području znanosti i zdravstva u regiji, za koji je Nogalo osigurao 432 milijuna eura, koje će sa 85 posto pokriti strukturni fondovi EU-a, a sa 15 posto država. Naime, nedavno je potpisan ugovor o projektu Centra za kompetenciju za translacijsku medicinu, jedinog takvog u Europi, koji će se uskoro graditi na Srebrnjaku. Problem leži u tome što se to ne uklapa u planove objedinjene Dječje bolnice koja bi trebala zaživjeti na prostoru nedovršene Sveučilišne bolnice.

Interesne skupine Bandića i SDP-a?

No, riječ je o gradskoj bolnici i ravnatelju koji godinama ima podršku Milana Bandića, upitno je radi li se o nekakvim sukobima unutar gradskih struktura. Iz bolnice je poslano priopćenje u kojem prozivaju Anu Stavljenić Rukavinu da zastupa određene interesne skupine. Tijekom godina brojni su pretendenti htjeli zauzeti mjesto ravnatelja Srebrnjaka. Jutarnji doznaje kako sada najviše izgleda za to ima još jedan član Bandićeve stranke i također bivši SDP-ov ministar zdravstva – Siniša Varga.

No, on je to odbio rekavši kako mu to nije ponuđeno i kako ne bi mogao prihvatiti tu poziciju jer je dužnosnik. U kuloarima se spominju i imena Miroslava Harjačeka, člana Upravnog vijeća bolnice te umirovljeni doktor Labar.