‘MUSLIMANI ODLAZITE, NE PRIMAMO TERORISTE’: Internetom kruži strašna poruka koju navodno šalje poznati restoran, nazvali smo vlasnika

Vlasnik restorana Skala iz Skradina kaže da je screenshot lažan te kako mu smještaju

Komentari i ocjene restorana uvelike mogu utjecati na reputaciju, a u 21. stoljeću internet je istovremeno vlasnicima restorana i drugih ugostiteljskih objekata i blagoslov i prokletstvo. U digitalnom vremenu puno toga se može lažirati ili pak krivo protumačiti pa je tako u bespućima interneta završio screenshot navodnog razgovora češkog turista i restorana “Skala” iz Skradina.

“Imate li veganske menije?” poslao je navodno turist na Instagram profil restorana. Restoran “Sakala” mu na engleskom odgovara: “Muslimani odlazite, ne primamo teroriste u restoran” i tu njihov razgovor završava. Kako bismo provjerili o čemu se tu radi i je li netko zaista tako uvredljivo i ksenofobno odgovorio turistima, nazvali smo vlasnika restorana. On nam je kazao da je cijeli razgovor lažan.

Vlasnik restorana: ‘Netko nam je napravio spačku’

Igor Horvat, vlasnik restorana “Skala”, otvoreno je pričao o ovoj temi i rekao da je upoznat sa slučajem. Kaže da im je netko napravio spačku, ali ne može pretpostaviti o kome bi se točno moglo raditi. K tome, sve je pozvao u restoran da dođu jer će ondje vidjeti razne ljude različitih rasa i nacionalnosti. Naglašava da su u njegovom restoranu svi dobro došli.

“Ovdje dolaze ljudi iz cijelog svijeta, a ovaj screenshot je netko napravio iz pakosti. Od prošlog tjedna praktički vodimo bitku i borimo se da ispravimo tu štetu koju nam netko namjerno hoće napraviti. Mi radimo sedam godina i ne znam kako je itko mogao napisati da mi ne primamo muslimane. Mi smo obiteljski restoran i imamo puno reviewa na Googleu koji su pozitivni”, objašnjava vlasnik.

Dodaje da je bio u šoku kada je vidio screenshot i naglasio da takav način razmišljanja jednostavno nije primjeren za 21. stoljeće.

Tvrdi da im smješta lažna britanska stranica

Kratko nakon razgovora s gospodinom Horvatom, ponovno nas je nazvao nakon što se sjetio informacije koju mu je dao jedan gost restorana. Kaže da ga je nazvao i rekao da takve i slične spačke radi jedan lažna britanska stranica. Navodno ovo nije prvi put da taj portal smješta i podmeće lokalima i restoranima.

“Nazvao me gost i rekao da je upoznat s tom situacijom i da je tako nešto viđao i prije. Ne znam je li netko naručio taj screenshot, no pretpostavljam da je. Čovjek mi je pokazao da taj screenshot kruži britanskim Facebook grupama koje su fokusirane na putovanja. Mislim, pisati ‘go away’ i slične stvari je suludo. Zbog tog screenshota dobili smo 13 negativnih ocjena na Google u roku od tri sata i to u paketu! Google je to maknuo, a budući da surađujemo i s Trip Advisorom, sada i se i s njima čujemo u vezi tri jedinice zbog screenshota pa rješavamo stvari. Oni to sada provjeravaju. Spačke se događaju i ovako, ali ovo je već ispod pojasa. Mi da ne primamo muslimane? Imamo na našim stranicama fotografije iz takvih zemalja, dolaze nam gosti iz svih krajeva svijeta. Tko danas tako razmišlja? Strašno!”, kazao nam je Horvat.

Vlasnik naglašava da je u svijetu ugostitelja stalno borba jer osim javnih kritika hrane, ambijenta i usluge, tu su sada i smicalice. A protiv njih se teže boriti u digitaliji 21. stoljeća.

Budući da nas je vlasnik restorana uputio na Google, pogledali smo ondje recenzije restorana i sudeći po njima, većina gostiju je uistinu zadovoljna. Uglavnom su novije komentare ostavljali stranci te ih hvale, osobito osoblje koje je većina okarakterizirala kao “prijateljski raspoloženo”.