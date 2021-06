Muškarci koji spavaju s drugim muškarcima u Hrvatskoj ne smiju davati krv do kraja života. Nema veze ako spavaju samo s jednim muškarcem već godinama, nema veze ako su u monogamnom gej braku, ne smiju i gotovo. SDP se pobunio protiv toga, kažu da je to diskriminacija koja postoji samo još u zemljama poput Ujedinjenih Arapskih Emirata, Libanona, Turske, javlja RTL.

Hrvatska je zemlja s iznimno niskom incidencijom HIV-a, godišnje imamo svega stotinjak slučajeva, a krv se rigorozno testira. Istina je da u brojnim drugim zemljama svijeta postoje ograničenja, većinom propisuju da homoseksualaci mogu dati krv ako nisu imali spolne odnose godinu dana, u nekim je zemljama sad to smanjeno na tri mjeseca.

Odbili ga jer je gej

Dati krv nije mogao ni 35-godišnji kolumnist portala Autograf Ivan Zidarević zato što je priznao da je gej. "Ja sam poslije već par sati dobio odbijenicu gdje su oni mene svrstali u kategoriju kako su napisali - time što ste vi bili iskreni vi sutra ako dođete nećete moći dati krv, zato što spadate pod rizičnu skupinu. Znači oni su mene prvo online odbili, odradili trijažu, nisu mi pristupili kao čovjeku, a drugo, ja nisam birao da se rodim kao homoseksualac, a oni su mene odmah stavili u nekakvu ladicu", tvrdi Ivan za RTL.

Ivan se iz Beograda preselio u Zagreb zbog partnera s kojim je već skoro desetljeće u vezi. "Nije mi bilo lako, naveo sam da sam u obiteljskoj zajednici i sada si razmišljam da jedna institucija moju obiteljsku zajednicu ne smatra monogamnom, odnosno rizičnom ili kako već", govori Zidarević.

Diskriminatorna odluka?

Naš prvi gej zastupnik iz redova SDP-a Domagoj Hajduković također nije zadovoljan odlukom da muškarci koji su spavali s drugim muškarcem ne mogu darivati krv.

"To je jedna duboko diskriminatorna priča koja potječe još iz 80-ih godina prošlog stoljeća gdje se zapravo prejudicira da time što pripadate određenoj spolnoj orijentaciji ste zapravo predodređeni da budete promiskuitetni. To je diskriminacija, to naravno nije istina", smatra Hajduković.

Iz Zavoda za transfuzijsku medicinu tvrde da to nije diskriminacija, nego stručna odluka. "Mi smo po epidemiološkoj situaciji vodeći u Europi, dakle više od 90 posto novootkrivenih slučajeva HIV-a je u toj skupini. Mi neke biljege za krvlju prenosive bolesti ne možemo uhvatiti nijednim testom dok se taj virus ne razmnoži u organizmu", kaže ravnateljica Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu Irena Jukić.

Podaci Zavoda za javno zdravstvo pokazuju da u Europi imamo među najmanje novozaraženih HIV-om. Godine 2020. je bilo tek 1,9 posto na 100 tisuća stanovnika, odnosno 76 slučajeva. "Stvar je u definiranju rizika i rizičnog ponašanja. A zemlje koje imaju tako rigorozne odredbe su Libanon, Venezuela, Kina, ali kažem sve zemlje imaju neka ograničenja, ali ona se odnose na rizično ponašanje", kazao je član Znanstvenog savjeta Vlade Branko Kolarić.

Najavljuje ustavnu i privatnu tužbu

Pri ispunjavanju upitnika ne priznaju svi da spadaju u navedene rizične skupine. "Očekujemo da će ljudi reći istinu. Mi nemamo test na iskrenost, nastojimo razgovarati, a gledajte, ljudi mogu prešutjeti", kaže Irena Jukić.

"Ja sam tada doktorici koja je pričala sa mnom rekao, tada je bilo pet-šest momaka, ovi momci vam možda nisu rekli da su gej. A ona je rekla, ja sve razumijem, ali vi nećete nikad moći dati krv jer ste to javno rekli", dodaje Zidarević koji zbog toga što smatra da su povrijeđena njegova prava najavljuje ustavnu i privatnu tužbu.