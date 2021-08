Propusti državne administracije mnogima mogu zakomplicirati naizgled uobičajene obaveze, a slučaj Dominika Kolobarića upravo je jedan takav primjer. On se uputio na policiju po novu osobnu iskaznicu, a završio je u izolaciji, piše Dnevnik.hr.

Dominik je prije tri tjedna čekao tri sata kako bi predao zahtjev za izdavanjem nove osobne iskaznice. Dok je tako strpljivo čekao u jednoj policijskoj postaji u Zagrebu, svojoj je supruzi pisao poruku preko mobilnog uređaja te je u tom trenutku sa krova zgrade pao komadić žbuke i razbio mu mobitel, što je i pokazao novinaru Dnevnika Nove TV.

'Ne mrdajte'

No, tu problemima nije bio kraj. "Čekao sam dva i pol sata da bih podigao osobnu, došao na red na šalteru, predao broj, staru osobnu, gospođa je ukucala ime i prezime i rekla gospodine vi morate ostati na licu mjesta, ne mrdajte jer ste u prekršaju“, rekao jeDominik Kolobarić.

Nitko mu nije htio reći o kakvom se prekršaju radi, a prema njemu su se u jednom trenutku, kroz masu ljudi koji su čekali u redu, krenula probijati dva policijska službenika.

"Odvode me do ulaza gdje smo čekali trećeg policijskog službenika, da bi me odveli u postaju da naprave zapisnik i govore mi da sam prekršio mjeru samoizolacije i da mi prijeti kazna 15 tisuća kuna. Ovo sam gledao u filmovima kad je neka nacionalna prijetnja“, prisjetio se Dominik.

Problem je, naime, nastao u ponedjeljak pri Dominikovom povratku iz BiH u Hrvatsku. Antigenski test mu je istekao, a na prijelazu u Vinjanima pušten je u zemlju uz obvezu da novi test napravi odmah po dolasku u Zagreb, što je on i učinio i poslao ga mailom.

Bez isprike

"Oni su pročitali mail, nisu reagirali po tom pitanju i kako je ostao u pročitanom nitko nije poduzimao ništa. Meni je ostala mjera samoizolacije, jer me netko u sustavu stavio u samoizolaciju“, rekao je.

A onda su mu, nakon cjelokupne situacije u policijskoj postaji i pojašnjenja situacije, jednostavno rekli da se može vratiti natrag, uzeti broj i ponovno čekati u redu. Dominik je, pak, rekao kako nije bilo smisla da čeka dodatna tri sata u redu.

Također, dodao je kako mu se zbog cijelog incidenta u policiji nisu ni ispričali, već mu poželjeli sreću.

Iz zagrebačke policija potvrdili su da je do navedenog događaja došlo, ali su poručili kako su pravila ipak pravila. Ističu kako je manja greška iznova provjeriti nego riskirati. Da se pogreške događaju svjesni su i u zavodu za javno zdravstvo.

"Mislim da u svakom sustavu postoji mogućnost pogrešaka i mislim da se svatko trudi da se te greške svedu na minimum“, zaključila je Sanja Kurečić Filipović iz HZJZ-a za Dnevnik Nove TV.