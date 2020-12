MUŠKARAC U RIJECI ISPROVOCIRAO EPIDEMIOLOGE; Pojavio se na testiranju bez maske: ‘Došao sam vas pitati nešto. Tko proizvodi testove?’

Mlađi muškarac bez zaštitne maske, ali s mobitelom u rukama došao je na punkt za testiranje u Rijeci te se naguravao s građanima i provocirao epidemiologe

Dok su građani Rijeke i okolice strpljivo, u redu i po lošem vremenu čekali testiranje na koronavirus, ispred Nastavnog zavoda za javno zdravstvo u Krešimirovoj ulici pojavio se mlađi muškarac bez zaštitne maske koji se preguravao i usput sve snimao mobitelom. Čim se pojavio bilo je jasno kako se ne namjerava testirati na koronavirus, već provocirati okupljene i epidemiologe.

Reporter Riportala svjedočio je nesvakidašnjem incidentu u kojem su najviše posla imali epidemiolozi. “Gdje vam je uputnica? Zašto nemate maskicu? Jeste li vi prozvani?”, upitali su ga epidemiolozi, a on je odgovorio: “Ne treba mi uputnica, došao sam vas pitati nešto. Tko proizvodi testove?”

Ne trebaju mu ni uputnica ni dozvola

Epidemiolozi su ga poslali na šalter zavoda, no on se ponovno vratio nakon nekoliko minuta, probijajući se kroz ljude i ponovno sve snimajući. Potom se ponovno upustio u raspravu s epidemiolozima. “Imate li dozvolu za snimanje?”, upitala ga je epidemiologinja, na što joj je on odvratio: “Meni ne treba dozvola, ovo je slobodna država. Republika Hrvatska. Pogledajte si malo Ustav.” Na to mu se obratio drugi epidemiolog i zaključio kako mu bez dozvole za snimanje ondje nije mjesto. No, muškarac se nije dao smesti. Otišao je do epidemiologa koji ga je ranije uputio na šalter.

‘Ionako je sve ovo jedna laž’

“Išao sam, na šalteru nitko ništa ne zna. Nitko ne zna tko proizvodi ove testove”, nehajno mu je rekao, na što ga je epidemiolog doslovno otjerao: “Nemate masku, gurate se ovdje, možda je netko zaražen, udaljite se.” Provokator je nakon toga otišao uz glasnu primjedbu: “Meni to ništa ne znači, ionako je sve ovo jedna laž.”

Među ljudima koji su došli na testiranje bilo je i djece, a dotični muškarac im nije pokazao kako se primjereno ponašati tijekom epidemije koja u Hrvatskoj traje već devet mjeseci i polučuje sve više zaraženih, hospitaliziranih i preminulih osoba.

