Na jednoj plaži na Drveniku Velom, otoku u splitskom akvatoriju kod Trogira, u srijedu se dogodio incident kada je dvije žene koje su se ondje kupale verbalno napao muškarac tjerajući ih otamo i tvrdeći da je plaža njegova. Na njegovu "nesreću" jedna od žena koju je vulgarnim riječima tjerao s plaže bila je, kako pišu 24 sata, splitska novinarka i spisateljica Tonka Alujević koja je i snimila razgovor s njim.

Zemljište i kuća njegovi, ali ne i plaža

"Gospođe, gospođe, kako ste došli do plaže? Pješke", upitao je najprije. Kada ga je upitala želi li završiti u medijima, muškarac je otpustio verbalne kočnice: "Ajde stavite me u medije, ajde stavite me! Ali prvo odite u katastar pa pogledajte da je to moja plaža privatna. Jedna crta nema pomorskog dobra. Makni mi se s plaže, je*at ću ti majku! Stavi me u medije! Aj stavi me u medije! Je*o ti Bog mater! Stavi me u medije, je*o ti pas majku u pi*ku!"

Kako se doznaje, muškarac posjeduje zemljište i kuću iznad plaže, ali ne i plažu koja je pomorsko dobro.

"Prijateljica i ja smo se tamo došle okupati, bio mi je slobodan dan. Vozili smo se nasumce po otoku, na javnom putu, parkirali sa strane, ne na njegovoj parceli. Osim toga, ta plaža se nalazi na turističkoj ponudi Drvenika, nema ni bovi ni pontona", ispričala je Alujević za 24 sata.

'Jedna Čehinja me udarila mobitelom u glavu'

"Tri sata smo tamo bili, tražili smo mir. Zatim su se pojavile neke Čehinje i htjele nas potjerati. Nisam htjela komunicirati s njima, a jedna od njih je došla i udarila me mobitelom u glavu. Rekla mi je da se maknem i vikala da je ovo privatna plaža. Prijateljica je htjela reagirati, ali rekla sam joj da samo snima. Na to je Čehinja zvala njega", dodala je Splićanka za 24 sata.

Na koncu je došla i policija.

"Policajka je rekla da su morali povući brod sa Šolte da dođu. Pokazala sam im video. Kad je pogledala, sablaznila se i odmah je ispred mene nazvala prijavitelja te mu rekla da je zaradio prijavu za kršenje javnog reda i mira, kao i za prijetnje. Prijateljica je još morala ići dati izjavu na trogirsku policiju i potvrditi da smo im svojevoljno dali video. Nevjerojatno nešto. Troškove za tu intervenciju plaćamo mi, a ne onaj koji zove. Izgubili su ljude taj dan zbog ničega. Nakon nas su došli neki Drnišani, a te Čehinje su izletjele i počele vikati i na njih da se maknu", opisala je nemili događaj.

'Zvao sam policiju jer su prelazile preko mog posjeda'

Inače, u katastarskim knjigama parcela iznad plaže upisana je na Tomislava Meštrovića. On je novinaru 24 sata potvrdio da se dogodio incident i da je zvao policiju, ali tvrdi da se nije svađao s kupačicama.

"Zvao sam policiju jer su prelazile preko posjeda, to je moja parcela. Kako znam da su prelazile? Vidio sam slike", kazao je.

Na pitanje smatra li da smije svojatati plažu koja je pomorsko dobro, odgovorio je da "ne smatra ništa" te je na koncu rekao i da ne zna je li glas muškarca koji psuje na snimci njegov.