Krajem veljače 2020., u 3.50 sati ujutro, Audi A6 doslovno je "pomeo" tramvajsku stanicu na Branimirovoj ulici u Zagrebu i njezine dijelove s ogradom odbacio na parkirane automobile.

Kristijan Perić (37), glavni akter tog cestovnog užasa kod građana je izazvao lavinu bijesa. U ponovljenom suđenju na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu je zbog obijesne vožnje nepravomoćno osuđen na godinu dana zatvora s petogodišnjim rokom kušnje, piše Jutarnji list.

Sankcija je identična kao i prethodna, mora platiti na sve i 161 euro sudskih troškova u što je uračunato prometno i toksikološko vještačenje, a bez vozačke ostaje do daljnjega. Ta je mjera na snazi već pune tri godine i devet mjeseci, koliko zabrana traje.

U slučaju nepridržavanja odluke, Perić će biti poslan u zatvor u kojem je, nakon otpuštanja iz bolnice odmah nakon nesreće, proveo mjesec dana.

Otac petero djece ne sjeća se nesreće

Kao olakotne okolnosti prilikom odmjeravanja visine kazne, sud mu je uzeo u obzir njegovu raniju neosuđivanost, priznanje djela i činjenicu da je otac petero djece, dok mu je otegotan stupanj bezobzirnosti te način počinjenja djela.

Perić je pukom srećom ostao živ. Na početku prvog suđenja izjavio je da se ne smatra krivim, no pred kraj postupka kratko je priznao teret optužnice.

U vrijeme nesreće, prema navodima optužnice, imao je najmanje 1,65 promila alkohola u krvi. Vozio je brzinom od 115 kilometara na sat dionicom gdje je ograničenje 50 kilometara na sat.

Perić je tada za Jutarnji list s bolničke postelje u telefonskom razgovoru rekao da se same nesreće ne sjeća jer ga je prevario san pa je zaspao.

"Hvala Bogu da nije nastradao još netko jer mislim da se s tim pritiskom ne bih mogao nositi cijeli život, a kamoli odgajati svoje petero djece. Iskreno, ovo je zadnje što mi je trebalo u životu. Vozim 13 godina i nikad nisam imao prometnu nesreću, a kamoli kaznu za brzu vožnju. Same nesreće se ne sjećam. Zaspao sam, a kad sam udario, očito sam ostao bez svijesti. Sjećam se samo bolnice u kojoj sam se probudio nakon operacije. I dobro sam sada", kazao je za Jutarnji u veljači 2020., neugodno iznenađen komentarima osoba koje ga ne poznaju.

'Ja sam svoj čovjek koji je sve stekao pošteno'

Ogorčen je bio tvrdnjama da je sigurno vozio 200 kilometara na sat.

"Da sam se zakucao s 200 kilometara na sat, od auta bi ostala samo prašina. Ovako je na njemu totalka. Vjerujem da sam vozio između 80 i 100 kilometara na sat. Svaki dio te ulice poznajem jer tom cestom svakodnevno odlazim na posao i vraćam se kući. Sreća, ipak, bila je noć pa samim time i nikog na ulici. Piše se o meni kao tatinom sinu koji je skrivio nesreću. Ja sam svoj čovjek koji je sve stekao pošteno, svojim radom i trudom. U nesreći sam slomio vratni kralježak i hvala bogu da nisam ostao invalid jer liječnici su dali maksimum", kazao je tada Perić koji je o nesreći doznao od policajaca koji su mu došli u bolnicu.

Foto: Patrik Macek/PIXELL Foto: Patrik Macek/PIXELL Vozač automobila zaletio se u tramvajsku stanicu, veljača 2020.

Na upit kakav je dojam na njega ostavila snimka njegove vožnje po Branimirovoj, Perić nam je prije tri godine priznao da bi "i on pomislio da Audijem divlja neki nadobudni tip koji ima za takav skupi auto".

"Nisam divljak za volanom i taj auto imam dulje pa nije da sam ga još upoznavao. To što se dogodilo izolirani je slučaj. Tu večer sam bio u lokalnom kafiću gdje sam popio par čašica, nakon čega sam išao u centar po prijatelje kako bi se svi vratili u Dubravu. I onda se dogodila nesreća na putu prema centru. Moja supruga je zanijemila kad su joj javili za nesreću. Zaspao sam za volanom. Svakome se to može dogoditi. I dalje me sve boli. Oporavak će trajati, ali glava mi je na ramenu", kazao je Perić koji je nakon hospitalizacije prešao pod ingerenciju policije, a potom i pravosuđa.