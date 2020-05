MURTER ĆE TUŽITI DRŽAVU ZBOG PRISILNE KARANTENE? ‘Ljudi su financijski shrvani. Nitko nam nije ponudio nikakvu pomoć’

Načelnik tvrdi da su ljudi iz Murtera financijski shrvani i da nije poznato kada će se i kako oporaviti

Općina Murter dugo se nalazi u karanteni pa su se stanovnici ovog otoka odlučili “baciti” na sređivanje vrtova, maslinika, vinograda. Murteranima je dosta karantene, a upravo je o tome govorio načelnik Murtera Toni Turčinov za Slobodnu Dalmaciju. Ispričao je da je karantena nelegalna te je izrazio svoju ogorčenost zbog ponašanja države i Vlade prema općini.

Načelnik tvrdi da su ljudi iz Murtera financijski shrvani i da nije poznato kada će se i kako oporaviti. Svi oni gledaju u državu dok od države ni slova. Vodstvo općine pokušava u prvim danima popuštanja mjera dovršiti započete projekte te nastavljaju gdje su stali, ali s gorčinom u grlu.

‘Nitko nije pitao trebamo li kakvu pomoć’

Nakon duge i teške karantene, u koju smo ušli dobrovoljno kako bismo spriječili širenje zaraze i ugrožavanje zdravlja ljudi, nitko iz državnog vrha, Vlade, Sabora, ministarstava, ni nazvao nas nije, kamoli upitao trebamo li kakvu pomoć”, navodi Turčinov za Slobodnu Dalmaciju i dodaje: “Naprotiv, i tamo gdje su nam mogli lako pomoći su nas zakinuli”.

Ovim posljednjim načelnik aludira na financijsku potporu za izgradnju dječjeg vrtića koju nisu dobili zbog greške u troškovniku. Radi se o 40.000 kuna viška te im se ta greška potrala, međutim, nisu im dopustili da ju isprave.

“Murter je općina s najviše djece, i ako nam je demografija doista prioritet, kako je moguće da naš projekt tako lako odbace? Ali, nas to neće zaustaviti u izgradnji vrtića koja je već poodmakla. Riječ je o objektu čiji je kapacitet stotinjak djece, s posebnim odjelom za djecu s posebnim potrebama”, govori načelnik Murtera.

Projekti na Murteru

Turčinov navodi da je taj projekt vrijedan oko 15 milijuna kuna i da će biti ekskluzivan, superopremljen i uređen vrtić. Na koncu, bit će to velik financijski udar na proračun općine jer su se Murterani nadali državnoj potpori. Načelnik naglašava da se upravo zbog izgradnje vrtića kandidirao za tu funkciju i da će taj projekt provesti do kraja. Što se tiče kandidature za novi mandat, načelnik kaže da će o tome još razmisliti.

Na Murteru se asfaltiraju ulice, uređuju se pješačke i biciklističke staze, kao i plaže. Svi se još uvijek nadaju sezoni, makar tijekom srpnja i kolovoza. Za sada na Murteru broje 20 posto otkazanih rezervacija, no vjeruju da će turisti unatoč svemu doći i ovog ljeta.

“Reklamirat ćemo se kao najsigurnija destinacija od korone jer je Murter nakon karantene kao svojevrsni laboratorij. Svi smo odležali u izolaciji i sad smo svi zdravi. Murter je upravo idealan za pridržavanje socijalne distance jer imamo deset velikih plaža na kojima se gosti mogu ugodno rasporediti a da nisu u kontaktu s drugima. Osigurat ćemo distancu kakvu trebaju”, veli Turčinov za Slobodnu Dalmaciju.

Jedan Murteranin je na respiratoru

Betina i Murter imali su u karanteni oko 3.200 ljudi. Nakon testiranja je potvrđeno da ih je 30 zaraženih, a njih čak 200 bilo je u samoizolaciji. Kako kaže Turčinov, najteže im pada što se jedan njihov sumještanin nalazi na respiratoru u splitskom KBC-u.

“Svaki dan smo u kontaktu i svi se molimo da nam se vrati što prije. Na respiratoru je već dvadesetak dana, i to nam je najteže. Na karantenu smo se odlučili jer smo smatrali da je to najbolje rješenje za zaustavljanje zaraze i pokazalo se da smo učinili ispravno. Sada smo svi zdravi. Ali, očekivali smo da će nam država pružiti ruku kad iziđemo iz karantene i pomoći da ovo teško razdoblje lakše prebrodimo. Nažalost, nisu nas se ni sjetili. Nitko nije ni nazvao da nas upita ‘za zdravlje’, kamoli da ponudi pomoć. Čak smo i svu zaštitnu opremu, maske, rukavice… sami nabavili zahvaljujući donacijama prijatelja. Ministar Vili Beroš je bio u Kninu, ali u Murter nije došao, niti se javio telefonom, iako sam mu preko kolege Marka Jelića, kninskoga gradonačelnika, poručio da se javi. Da je u Murteru HDZ na vlasti, sve bi vjerojatno bilo drukčije. Ovako, nikoga nije briga za nas, i ispada da u Murter dolaze samo jesti i piti, ali ne i pružiti ruku ovim ljudima kad im je to najpotrebnije”, govori ogorčeno načelnik Murtera.

Zbog prisilne karantene tužit će državu?

Neki ustavni stručnjaci poput suca Andreja Abramovića tvrde da je prisilno stavljanje u karantenu bila nezakonita odluka koja suspendira demokraciju. U slučaju da državi dođu tužbe zbog toga naći će se u neprilici.

Ustavni stručnjaci još kažu da se u karantenu, po odluci ministra zdravstva isključivo, a ne Nacionalnog stožera, mogu staviti samo osobe, ne i cijela područja, piše Slobodna Dalmacija. Zbog toga se karantena mora platiti osobama koje su u nju prisilno stavljene.

Načelnik otočne općine najavio je tužbu protiv države i županije.

“Ako se to dogodi, tužit ćemo i Županiju i državu. Ne želimo to učiniti, nama nije do tužakanja i razaranja, mi želimo stvarati, ali budemo li prisiljeni, dignut ćemo glas”, poručio je načelnik u ime svojih sugrađana.

