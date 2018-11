MURGANIĆ O ZAKONU O UDOMITELJSTVU: ‘Skidanje s dnevnog reda ne znači da je povučen, zastupnici očito imaju potrebu za konzultacijama’

‘Zakon je skinut s dnevnog reda, ali to ne znači da je povučen’, ustvrdila je Murganić odgovarajući na pitanje novinara vezano uz povlačenje Zakona o udomiteljstvu

Ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić izjavila je u petak da skidanje Zakona o udomiteljstvu s dnevnog reda sjednice Odbora za obitelj, mlade i sport, što je zatražio HNS, ne znači da je taj zakon povučen, ustvrdivši da zastupnici očito imaju potrebu još se konzultirati i imaju na to pravo, tako da u tome ne vidi problem.

“Zakon je skinut s dnevnog reda, ali to ne znači da je povučen. Konačni prijedlog zakona ušao je u saborsku proceduru, Vlada ga je usvojila jednoglasno. HNS-ovi ministri su glasali za taj zakon. Zastupnici očito imaju potrebu još se konzultirati i imaju na to pravo, u raspravi iznositi različita mišljenja, predlagati amandmane, glasovati, tako da ne vidim zašto je to problem”, rekla je Murganić novinarima pred Vladom, gdje se danas potpisuje Sporazum o suradnji u borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Podsjetila je kako je HNS u prvom čitanju podržao taj zakon, na kraju je izglasan i dobio je većinu, a zaključak koji je predložio SDP-ov zastupnik Arsen Bauk da se među moguće potencijalne udomitelje navedu i istospolni životni partneri u glasovanju nije prošao.

“No, u raspravi naši zastupnici imaju veoma široke mogućnosti”, dodala je Murganić.

‘Nikada nisam nametala svoja stajališta’

Na upit je li joj prihvatljivo da istospolni životni partneri imaju pravo na udomljenje, kazala je da cijeni procedure koje zakoni prolaze te da ona nikada nije nametala svoja stajališta.

“Uvijek sam imala stajalište kod svakog zakona koji se donosio u resoru ministarstva kojem sam na čelu da zakone izrađuju radne skupine i da prolaze sve procedure, savjetovanja, prva i druga čitanja i nisam nikada nametala svoja stajališta”, istaknula je Murganić.

HNS-ov stav

HNS je zatražio da se Zakon o udomiteljstvu povuče sa sjednice Odbora za obitelj, mlade i sport radi dodatnih konzultacija s koalicijskim partnerima i pronalaska mogućnosti za unaprjeđenje zakona. “HNS kao liberalna stranka čvrsto se zalaže za prava istospolnih zajednica, ravnopravnost spolova, jednakost svih građana u društvu i slobode pojedinca i protivi se svakom obliku diskriminacije”, naveli su u odgovoru Hini.

Istaknuli su da je zajednica životnih partnera zakonski priznata u Hrvatskoj, a kako predloženim zakonom oni nisu obuhvaćeni, otvara se pitanje kolizije s Ustavom i Zakonom o suzbijanju diskriminacije.

“Također, moramo imati u vidu i europsku praksu, budući da je Europski sud za ljudska prava istospolnim obiteljima priznao pojam obiteljskog života, što znači da i životni partneri mogu činiti udomiteljsku obitelj. O tome ćemo, kao i o mogućnostima unaprjeđenja Zakona o udomiteljstvu, idućih dana intenzivno razgovarati s koalicijskim partnerima”, kažu u HNS-u.

Novi nacionalni tim za borbu protiv nasilja

Murganić je novinarima također kazala da sporazum koji se danas potpisuje u Vladi ima za cilj uspostavu nacionalnog tima i županijskih timova za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i u obitelji.

“Postojao je nacionalni tim 2011. i sada jednostavno želimo uspostaviti novi sa ciljem jače međuresorne suradnje, kojim bi se koordinirale sve naše aktivnosti i kontrolirala provedba nacionalnih politika i politika na županijskoj razini”, istaknula je.

Kazala je da su županijski timovi važni jer se na lokalnoj razini odvija život i najviše događaju problemi. “Važno nam je da u dobroj koordinaciji budu MUP i centri za socijalnu skrb, zdravstvo, škole, svi koji će znati prepoznati nasilje, usmjeriti žrtvu i pružiti joj pomoć, a isto tako na adekvatan način kazniti počinitelja kaznenog djela”, kaže Murganić.

Stoga je važno da su uz nacionalni tim suci Vrhovnog i Prekršajnog suda i državni odvjetnik. Sve je to u cilju jače provedbe nacionalne strategije za zaštitu od nasilja u obitelji i konvencija Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i u obitelji, poručila je ministrica.